Aspirateurs, TV, écrans… voici les meilleurs accessoires Xiaomi en promo pour le Mi Fan Festival

eBay, ce sont des bons plans toute l’année, mais du 6 avril au 21 avril, la plateforme relance son Mi Fan Festival. 15 jours de promotions sur une sélection de produits de Xiaomi, du smartphone au téléviseur et en passant par les accessoires et même les marques sœurs. Après une première sélection des meilleures offres dans la catégorie smartphones (et objets connexes), voici notre deuxième sélection concernant cette fois les produits de “l’écosystème” Xiaomi. Vous y trouverez notamment des produits de la marque en propre comme le Mi TV Stick, ou la Mi TV, mais aussi ceux des marques satellites comme Roborock.

Avant de passer à la sélection, rappelons d’abord le principe du Mi Fan Festival chez eBay. Il dure du 6 au 21 avril et toutes les réductions que nous mentionnons ici sont accessibles avec un code promo : PRIMIFAN21. Grâce à lui vous pouvez profiter d’une réduction de 15% allant jusqu’à 50 euros sur tous les produits Xiaomi éligibles vendus sur eBay. Dans cette sélection, nous mentionnons les offres qui nous semblent les plus pertinentes, mais bien plus de produits sont disponibles à prix réduit. Ils sont visibles dans cette liste complète des promotions Xiaomi sur eBay.

Pour rappel, tous vos achats sont couverts par la garantie client eBay. Si votre colis n’a pas été reçu ou s’il n’est pas conforme à la description, vous êtes remboursé. Par ailleurs, la livraison est offerte.

Aspirateur-robot Roborock S5 Max à 329 euros

En plus de l’aspiration, le Roborock S5 Max est particulièrement complet puisqu’il peut également laver le sol avec sa serpillère intégrée et son réservoir de 290 ml. Suffisant pour 200 m² selon la marque. Au niveau de l’autonomie, il sera capable d’aspirer environ 150 m² sur une seule charge et si la batterie vient à manquer, il ira se recharger tout seul sur sa base puis repartira là où il s’était arrêté. Bien sûr, il dispose de toutes les fonctionnalités typiques de la marque, comme la présence d’une dizaine de capteurs intégrés, dont un télémètre laser. Cela permet à l’aspirateur de se situer dans son environnement avec précision et de dresser une carte du logement nettoyé. Enfin, il est compatible avec Google Assistant pour lancer le nettoyage d’un coup de “OK Google”. Il est disponible à 329 euros pendant le Mi Fan Festival.

Aspirateur-balai Xiaomi Mi G9 à 178 euros

Si vous n’êtes pas très robot, préférez l’aspirateur-balai Mi G9. Dernière création de la marque, il se montrera suffisamment puissant pour aspirer sur toutes les surfaces et avec sa tête de mobile il passera facilement dans tous les coins grâce à une maniabilité sans faille. Si vous aviez l’habitude d’un aspirateur traineau, la corvée de l’aspirateur vous paraîtra franchement moins pénible. Cela reste une corvée, mais un aspirateur léger (1,5 kg) et maniable, c’est — presque — un plaisir. Cette version est livrée avec deux autres embouts qui vous faciliteront encore la tâche. Vous le trouverez à seulement 178,49 euros au lieu de 209 pendant ce Mi Fan Festival.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” à 439 euros

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” adopte une dalle de haute résolution WQHD 3440×1440 au format 21:9 qui a en plus le mérite d’arborer une belle courbure de 1500R pour s’adapter parfaitement le champ de vision humain. Moniteur gaming oblige, il dispose également d’un haut taux de rafraichissement, à 144Hz avec un temps de réponse de 4ms et une palette de couleurs qui couvre de 121% du spectre sRGB. Il connecte via HDMI ou Display Port (on conseille ce dernier pour en profiter pleinement) et il est compatible FreeSync Premium. Pour un maximum de confort, l’écran est orientable et réglable en hauteur. Vous le trouverez à 439 euros pendant ce Mi Fan Festival.

Xiaomi Mi TV Stick à 29,74 euros

Plus vraiment besoin de présenter le Mi TV Stick. Il s’agit d’un dongle HDMI que l’on vient brancher à l’arrière de son téléviseur pour profiter de diverses fonctionnalités connectées et l’accès des plateformes de streaming. C’est notamment très pratique si vous possédez un téléviseur non connecté pour justement lui offrir des fonctionnalités connectées. C’est aussi pratique si vous avez un écran non raccordé à une box opérateur pour regarder la télévision via une application comme Molotov. Vous le trouverez aujourd’hui à moins de 30 euros pendant ce Mi Fan Festival.

Xiaomi Mi Box S à 42,49 euros

Si vous possédez un téléviseur 4K et que vous souhaitez le donner de nouvelles ailes, on recommandera plutôt la Xiaomi Mi Box S, proposée à seulement 42,49 euros pendant le Mi Fan Festival. Plus performante et plus complète que le Mi TV Stick, c’est un accessoire très pratique qui a en plus le mérite de tourner avec l’un des meilleurs OS pour smartphone TV du marché : Android TV. Avec sa télécommande vous pourrez accéder à tous vos contenus préférés et même jouer à des jeux Android.

Xiaomi Mi TV 4S 55 pouces à à 449 euros

Restons dans l’univers TV avec le téléviseur Mi TV 4S en version 55 pouces. En plus de sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), le modèle est compatible avec le HDR et surtout le HDR10. Du reste, il se cantonne, sans surprise, à une fréquence de rafraichissement de 60 Hz (et donc 60 fps en jeu). La partie audio se compose de 2 haut-parleurs de 8 W, compatibles Dolby Audio et DTS HD. Un des grands avantages de cette télévision, c’est son système d’exploitation. C’est Android TV qui est fourni, nativement en version 9.0. Cela vous permet de retrouver des centaines d’applications sur le Play Store, et de les installer en quelques secondes. Pour exécuter vos ordres, vous pouvez vous passer de la télécommande en utilisant Google Assistant, l’assistant vocal. Vous pourrez aussi compter sur la présence native de Google Cast pour diffuser facilement une image ou un média sur le téléviseur depuis un smartphone, une tablette ou un PC utilisant Chrome. Comptez 449 euros pendant le Mi Fan Festival.

Barre de son Xiaomi à 76 euros

Les téléviseurs misent toujours sur l’image pour convaincre et c’est bien normal, mais souvent, cela se fait au détriment de la partie audio. En vérité, il n’y a que quelques modèles, très haut de gamme, qui se parent d’un système audio de grande qualité. Pourtant, que cela soit pour un film, une série ou un jeu, le son est presque aussi important que l’image pour l’immersion. Avec cette barre de son Xiaomi, vous pourrez venir améliorer sensiblement le rendu audio pour seulement 76 euros pendant ce Mi Fan Festival. Oui, même à ce prix, cette barre de son fera mieux la majeure partie des haut-parleurs intégrés aux TV.

La garantie client eBay : vos achats protégés

C’est rare, mais cela peut arriver, les colis peuvent s’égarer ou ne pas être conformes à la description. Avec la garantie client eBay, vous pouvez acheter en toute tranquillité, elle couvre tous vos achats effectués sur la plateforme. Si vous ne recevez pas votre colis ou que le produit n’est pas conforme, votre achat vous sera remboursé par eBay, peu importe la façon dont vous avez payé, carte bancaire, PayPal ou toute autre méthode de paiement acceptée par la plateforme.

La procédure est simple et se déroule en trois étapes. Il faudra d’abord contacter le vendeur. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans votre historique d’achat et sélectionner la commande non honorée. Cliquez sur “Autres actions” puis “Contacter le vendeur”. Vous avez un délai de 30 jours à compter de la date de livraison estimée pour le faire. Si le problème n’est pas résolu par le vendeur dans un délai de trois jours, vous pouvez demander à eBay d’intervenir pour obtenir rapidement votre remboursement. Vous serez contacté dans les 48 heures. Après vérification, eBay veillera à ce que vous soyez remboursé.

