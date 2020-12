[Cyber Monday] Economisez 100 € sur l’aspirateur Dyson Big Ball Allergy 2

À l’occasion du Cyber Monday, pourquoi ne pas profiter des remises exceptionnelles pour s’offrir un nouveau compagnon pour faire votre ménage de façon efficace ? Aujourd’hui, le Dyson Big Ball Allergy 2 est disponible à 219 euros.

À l’approche des fêtes de fin d’année, Cdiscount multiplie les promotions sur les produits technologiques, et notamment les aspirateurs. Actuellement, c’est le Dyson Big Ball Allergy 2, un aspirateur-traineau sans sac qui profite d’une remise de 100 euros. Il passe donc de 319 euros à 219 euros pour une durée limitée.

Le Dyson Big Ball Allergy 2 en détail

Grands classiques des foyers, les aspirateurs-traineaux sont aujourd’hui disponibles avec de nombreuses versions, emportant plus ou moins de fonctionnalités. De par sa conception, le modèle Big Ball Allergy 2 de Dyson est joliment réussi : il permet de se débarrasser plus aisément de la poussière, des acariens et des allergènes, grâce à sa technologie Cyclone 2 Tier Radial. Cette méthode de filtration optimise l’efficacité de votre aspirateur grâce à l’accélération du flux d’air. Que ce soit sur une moquette ou un sol dur, le résultat est immédiat.

D’ailleurs, cet aspirateur-traineau embarque une brosse qui s’adapte à n’importe quel type de sol. En fonction de ce dernier, le système ajuste automatiquement la hauteur de la semelle de la brosse. En outre, cet aspirateur est accompagné d’un petit suceur, pour nettoyer les recoins, et ainsi enlever la poussière partout dans la maison. Pour les surfaces délicates qui ont besoin d’être dépoussiérées, une brosse douce en fibre de carbone est incluse.

Le Dyson Big Ball Allergy 2 se compose d’un collecteur transparent de 1,5 litre. D’une part, cela vous permet de garder un œil sur son remplissage, d’autre part cette capacité est en général suffisante pour assurer plusieurs séances de nettoyage de surface de taille moyenne, sans avoir à vider votre réservoir. Au total, vous pourrez nettoyer une surface de 120 m², si elle est « particulièrement sale » selon la marque. Le vidage du collecteur est hygiénique, puisque la poussière est éjectée sans aucun contact via un bouton.

On appréciera également la poignée de l’aspirateur qui est capable de pivoter dans 3 directions et de s’articuler à 360°, vous offrant un contrôle constant et couvrant tous les angles. Enfin, notez que le Dyson Big Ball Allergy 2 se redresse tout seul lorsqu’il se renverse grâce à un poids astucieusement reparti.