Bons plans Deux SSD NVMe puissants à prix réduits : 500 Go à 58 €, 1 To à 114 €

Régulièrement en promotion, le PNY XLR8 CS3030 est un SSD M.2 NVMe très intéressant offrant de superbes performances. Il profite aujourd’hui d’un code promo sur Amazon, faisant chuter le prix du modèle 500 Go à 58,99 euros, mais aussi celui du modèle 1 To à 114,99 euros.

Si vous cherchez à donner un petit coup de fouet à votre ordinateur, remplacer votre solution de stockage traditionnelle avec un modèle M.2 NVMe est une solution efficace. Ces modèles sont beaucoup plus rapides et performants que les disques durs et les SSD classiques. Aujourd’hui, on vous propose de modèle de gamme supérieure à petit prix chez Amazon : 500 Go à 58,99 euros et 1 To à 114,99 euros. Pour en profiter, n’oubliez pas d’utiliser le codes PROMO5.

Code promo : PROMO5

Les SSD NVMe PNY CS3030 en détail

Si vous ne connaissez pas encore le fonctionnement des SSD NVMe M.2, ces derniers diffèrent des SSD classiques via leur conception et leur branchement. Cette fois, on les relie directement la carte mère à l’aide des ports PCI Express. Conséquence directe, leurs débits sont sensiblement supérieurs et les performances dans les applications et les jeux vidéo se retrouvent sublimées. Pour le modèle de 500 Go proposé ici, on constate des débits de transfert interne de 3500 Mo/s en lecture, et de 2000 Mo/s en écriture. Avec un stockage doublé, la variante 1 To est légèrement plus performante : elle monte à 3000 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, un SSD SATA III plafonne généralement à une vitesse de 600 Mo/s.

Doté d’une grande compatibilité, le SD NVMe PNY CS3030 ne nécessite qu’une baie M.2 2280 sur votre carte mère. Il est ensuite utilisable sur un grand panel de systèmes d’exploitation : Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista/7/8/10. Très compact, son format n’est guère plus gros qu’une barrette de RAM, et le branchement est rapide et pratique. Vous n’aurez besoin que de quelques minutes, d’un tournevis et d’un port PCI Express.

Si vous avez besoin de lancer des programmes nécessitant de la réactivité (montage vidéo, graphisme…), ou que vous souhaitez améliorer de quelques FPS vos jeux vidéos et surtout réduire leurs chargements, ce SSD M2 est une très bonne solution. En outre, ce modèle bénéficie d’une conception basée sur la technologie flash NAND, qui permet de consommer beaucoup moins d’énergie et de fonctionner à une température plus basse.