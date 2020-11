Noël approche, et vous êtes certainement à la recherche de cadeaux pour vous et pour vos proches. Le Journal du Geek vous accompagne et vous propose les meilleures promotions disponibles sur Internet. Aujourd’hui, on retrouve des offres exceptionnelles de la part des vendeurs français sur eBay. Voici nos recommandations.

Même si la période de Noël est propice aux achats, il est toujours possible de se procurer des appareils de qualité à des prix moindres. Le site eBay mais est aujourd’hui en valeur les vendeurs français de la plate-forme, et on trouve des dizaines de promotions exceptionnelles : un iPhone 8 à 229 euros, ou encore une chaise de bureau gamer à 105 euros. L’ensemble de cette sélection profite de la livraison gratuite ainsi que de la garantie client eBay. Par ailleurs, la plupart de ces produits sont éligible à une réduction de 5 euros avec le code promo : PARTENAIREPME

L’iPhone 8 64 Go à 229,90 euros (reconditionné, comme neuf)

S’il a aujourd’hui quelques années, l’iPhone 8 reste un téléphone intéressant qui convient à beaucoup de personnes. Avec le temps, son prix a chuté, et il est actuellement proposé à 229 euros sur eBay. Il s’agit d’un modèle reconditionné, qui est comme neuf. Pour rappel, l’iPhone 8 se base sur un écran 4,7 pouces, la puce A11 (comme l’iPhone X) et 2 Go de RAM. C’est largement suffisant pour faire tourner la plupart des jeux en 3D ainsi que l’ensemble des applications. Vous aurez également accès à la dernière version d’iOS. Côté photo, vous pouvez filmer en 4K à 60 fps grâce au capteur de 12 mégapixels à l’arrière. Attention, les stocks sont limités.

Le Huawei P20 Pro à 199 euros (reconditionné, bon état)

On poursuit avec la même logique et le P20 Pro, un smartphone qui a quelques années au compteur. Longtemps considéré comme l’un des meilleurs téléphones du marché, le P20 Pro arbore un écran de 6,1 pouces, avec une résolution de 2244 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur HiSilicon Kirin 970 couplé à 6 Go de RAM, encore très performant. La version proposée ici est de 128 Go. Le P20 Pro s’illustre notamment par sa partie photo, avec un triple capteur à l’arrière (40 + 8 + 20 MP) et un capteur frontal de 24 MP. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 4000 mAh qui lui permet de tenir sans souci pendant une journée. Les stocks sont là aussi limités.

Le disque dur externe portable Seagate 1 To à 39,99 euros sur eBay

Habituellement proposé à 48,99 euros, ce disque dur externe portable performant d’une taille d’1 To tombe aujourd’hui à 39,99 euros. Cette gamme de disques chez Seagate est une des plus populaires du marché, notamment en raison de son côté très pratique. Vous n’avez qu’à le brancher sur un ordinateur Windows et vous pourrez commencer à transférer vos fichiers. Sa connectivité en USB 3.0 lui permet d’atteindre des débits théoriques de 5 Go/seconde. Vous pourrez également l’utiliser avec votre console de jeux, et ce depuis la PlayStation 3.

La console Retro Neo Geo Mini International (40 jeux inclus) à 49,99 euros

Envie de vous offrir une mini borne d’arcade chez vous ? C’est possible avec cette promotion sur la Neo-Geo Mini HD, dans sa version internationale. Alors qu’elle est habituellement proposée à 64,99 euros, elle tombe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. D’un format très compact, elle intègre un écran de 3,5 pouces, ce qui permet de l’emmener n’importe où avec vous. Pour plus de confort, vous pourrez la connecter à votre télévision grâce à une sortie HDMI prévue. Par défaut, 40 jeux sont installés, avec les plus connus comme Metal Slug ou King of Fighters.

Une chaise de bureau gamer à 105,99 euros

Afin de mieux performer en jeu, il convient de bien s’équiper. Souvent sous-estimées, les chaises jouent un grand rôle dans le confort général. Si vous souhaitez vous procurer un modèle confortable et à moindre coût, alors cette promotion pourrait vous plaire. Ce modèle, disponible en plusieurs coloris, est doté d’une bonne assise et de coussins amovibles. Elle est en polyuréthane. La livraison gratuite, et la garantie client eBay est là.

L’aspirateur sans fil Air Force Extrême RH8819WH à 109,90 euros

Cet aspirateur conçu par Rowenta est habituellement proposé à des tarifs avoisinant les 180 euros, il n’est qu’à 109 euros sur eBay. Il est sans fil, facile d’utilisation et suffisamment puissant pour une utilisation quotidienne. Il dispose d’une batterie lithium ion de 18 V qui offre une autonomie de fonctionnement de 35 minutes. La puissance d’aspiration est réglable (3 vitesses) et convient aux tapis ou sol dur, et le filtre mousse est lavable. Un appareil très pratique pour tenir sa maison propre. La livraison gratuite est, et la garantie client eBay est là.

