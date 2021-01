La souris gaming Logitech G402 Hyperion Fury est à moitié prix

La petite sœur de la G502 est aujourd’hui proposée à prix cassé par Cdiscount et Amazon. Les 2 marchands la commercialisent à 29,99 euros seulement.

Si vous êtes à la recherche d’une souris gaming performante, réactive, avec plusieurs boutons programmables et un capteur optique efficace, cette G402 Hyperion Fury est une formidable option. Elle est d’autant plus intéressante que son tarif baisse de moitié chez Amazon et Boulanger. On la trouve à 29,99 euros, au lieu des 59,99 euros recommandés.

La Logitech G402 Hyperion Fury en détail

La Logitech G402 Hyperion Fury est une souris de gaming filaire pratique à utiliser au quotidien et surtout redoutable dans les jeux vidéo. Elle embarque un suivi optique de 4000 PPP qui supportent des accélérations allant jusqu’à 16 g, et une vitesse maximale de 12 m/s. Forte ou faible vitesse de souris, vous aurez du répondant et une précision bien appréciable dans les jeux type FPS. En outre, son taux de rapport n’est que de 1 ms.

Cette souris est dotée de 8 boutons programmables, configurables via le logiciel dédié de Logitech. Vous pourrez changer leur fonction et y inclure, par exemple, des macros. La sensibilité se change en un seul clic grâce à un processeur ARM 32 bits, et une mémoire intégrée qui vous offre la possibilité d’enregistrer plusieurs profils d’utilisateurs.

La conception reste classique, mais efficace, avec des matériaux légers (poids total de 144 g), solides, et un revêtement en caoutchouc, antidérapant, qui octroie une meilleure grippe. Tout a été pensé pour faciliter l’expérience en jeu, et vous offrir une précision constante, même après plusieurs heures de jeux. Attention toutefois, puisque la souris a été conçue pour les droitiers uniquement. La G402 peut s’utiliser en mode « palm grip » (en la tenant avec votre paume), mais aussi en « claw grip » (avec vos doigts crochetés comme une griffe sur les boutons).

Cette souris est compatible avec les PC, mais également avec les Mac.