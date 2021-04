Le prix du Roccat Vulcan TKL s’écroule, c’est le moment de changer de clavier

Le prix du Roccat Vulcan TKL s'écroule aujourd'hui à la Fnac, c'est le moment de changer de clavier mécanique, que vous soyez joueur ou non.

La réputation de Roccat en matière de claviers gamer n’est plus franchement à faire, raison de plus pour faire une bonne affaire. La Fnac casse aujourd’hui le prix du Roccat Vulcan TKL. Ce clavier gaming est une référence sur le marché et il est aujourd’hui accessible à seulement 99 euros. C’est une baisse de 23% par rapport à son prix habituel de 129 euros. C’est une occasion à saisir si vous avez besoin de changer de clavier, que cela soit pour jouer ou pour travailler. Car, oui, les claviers de joueur sont aussi très agréables à utiliser pour la frappe. C’est tout le plaisir des switchs mécaniques.

Retrouvez le Roccat Vulkan TKL à 99 euros

Le Roccat Vulcan TKL en détail

Similaire au Roccat Vulkan Aimo, ce clavier mécanique s’appuie sur une conception particulièrement robuste en employant notamment une plaque supérieure en aluminium anodisé qui renforce largement la structure du modèle, lui permet d’encaisser des centaines de milliers de frappes sans broncher. Stable, il convient aux joueurs nerveux, et ne bougera pas à la moindre secousse, c’est pratique pour jouer et cela a aussi un avantage pour ceux qui auraient tendance à maltraiter un peu leur clavier après une maladresse en jeu. La conception du clavier permet de s’assurer qu’il ne pliera pas facilement.

Du côté des touches, le constructeur a fait le choix d’utiliser ses interrupteurs mécaniques maison baptisés Titan, ici en version “Red”. Ils s’adressent aux personnes recherchant une sensation de frappe rapide et précise. Les touches sont particulièrement adaptées au jeu vidéo, avec une excellente réactivité, mais conviendront également aux personnes qui font du traitement de texte à longueur de journée.

Il s’agit en effet de touches dites “linéaires” avec un point d’activation positionné à 1,4 mm, elles sont donc plus rapides que les versions “Brown” dont le point d’activation est situé à 1,8 mm. C’est un gain de vitesse en jeu et en traitement de texte. La contrepartie de cette réactivité accrue est propension supérieure aux fautes de frappe. Il faudra donc être plus précis lors de la saisie de texte, et cela nécessitera un petit temps d’adaptation si vous n’avez pas déjà l’habitude d’utiliser ce type de clavier. Mais rassurez-vous, ce n’est pas bien compliqué, et c’est d’ailleurs ce type de clavier que nous utilisons pour écrire cet article. Croyez-nous, le gain de confort et de vitesse à long terme est largement supérieur à l’ennuyeuse, mais très courte période d’adaptation.

Pour ce qui est du logiciel et selon le constructeur Roccat, le firmware est en mesure d’identifier le signal de frappe 20 % plus facilement et rapidement que les claviers concurrents afin d’améliorer encore la réactivité du clavier. À noter en revanche que ce clavier ne dispose pas de touches macro dédiées.

Un clavier gaming compact

Comme son nom l’indique, ce clavier est au format “TKL”, cette abréviation signifie Ten Key Less, et cela veut dire qu’il est donc dépourvu de pavé numérique pour la saisie de chiffres il faudra utiliser une combinaison avec “shift” comme sur un ordinateur portable. Vous avez en revanche le bloc avec les touches directionnelles et ses fonctions attenantes (imp. écran, suppr etc.). Cela permet de conserver un clavier plus compact qui prendra moins de place sur votre bureau et sera aussi plus facilement transportable en cas de besoin. On apprécie de plus la présence d’une molette pour contrôler le volume de votre PC, c’est très pratique pour ajuster le volume de votre jeu ou de votre musique sans avoir besoin d’utiliser une combinaison de touche complexe ou, pire, utiliser la souris.

Clavier gaming de gamme supérieure oblige, il brille au sens propre comme au sens figuré par son système de rétroéclairage extrêmement complet. Pour cela, le périphérique s’appuie sur l’illumination AIMO, la nouvelle technologie de rétroéclairage intelligent par Roccat. Chaque touche est gérée individuellement et peut s’éclairer en 16 millions de nuances de couleurs différentes. Vous pourrez également paramétrer plusieurs effets de mouvements1 de couleurs dans le logiciel dédié. Également, l’éclairage de vos touches est en mesure de s’adapter automatiquement aux applications et aux jeux vidéo que vous lancez. Les effets sont d’autant plus intéressants que le design très aérien des touches, dites “low profile”, laisse justement la part belle à l’éclairage afin d’en profiter pleinement. Cela donne au clavier un design atypique assez plaisant à l’œil.

Petit plus qui est souvent négligé : le clavier est très facile à nettoyer avec des interrupteurs mécaniques conçus pour résister à la poussière. À la longue, cela permet d’économiser beaucoup d’efforts et surtout de garder son clavier avec soi plus longtemps. Roccat revendique une longévité de plus de 100 millions de frappes pour ses touches. C’est donc très clairement un clavier que vous achetez aujourd’hui, mais qui pourra rester plusieurs années auprès de vous sans aucun problème.

Vous cherchez un autre clavier ?

Si le Roccat Vulkan TKL ne vous convient pas mais que vous cherchez un clavier mécanique, vous pouvez consulter notre guides meilleurs claviers gamer.