Le clavier mécanique Logitech G513 (Switchs GX Brown) tombe à 89,99 €

Le clavier mécanique G513 par Logitech est une belle option pour les joueurs exigeants. Il arbore un design robuste, lumineux et performant, afin d’être efficace dans toutes les situations et pendant de longues heures. Il est aujourd’hui disponible à 89,99 euros sur Amazon.

Que ce soit pour de la dactylographie ou pour des sessions de jeux vidéo, le clavier est un périphérique qu’il ne faut pas négliger. Actuellement, le Logitech G513 Carbon Lightsync profite d’une très belle remise sur Amazon. Habituellement indiqué à 130 euros, il tombe maintenant à 89,99 euros. Il est livré avec un repose-poignet en mousse à mémoire de forme.

Le Logitech G513 Carbon LightSync en détail

Ce clavier Logitech a été conçu à destination des joueurs exigeants, en témoignent les touches Switchs GX Brown. Elles vous offrent un confort et des performances maximales en jeu tout en restant confortables en bureautique. Il s’agit ici d’un type de réponse tactile qui est fortement apprécié par les joueurs, et qui a fait ses preuves ces dernières années. Elles conviendront également à celles et ceux qui ont besoin d’écrire au quotidien, avec une excellente précision et surtout sans se fatiguer.

Le clavier G513 peut se vanter d’embarquer quelques fonctionnalités et raccourcis pratiques pour les gamers. On trouve un mode « jeu » qui permet de désactiver la touche Windows. Il existe aussi quelques raccourcis pour contrôler de manière plus simple les médias en cours de lecture, et un dispositif de relais USB vous permet de brancher votre souris, un lecteur ou même votre téléphone directement sur le clavier.

L’autre grande qualité de ce clavier, c’est son système complet de rétroéclairage RGB. La technologie Lightsync est intégrée en parallèle, vous offrant un éclairage dynamique et entièrement personnalisable. La customisation est assez complète puisque vous pourrez associer un rétroéclairage unique à chacune des touches. Le tout s’appuie évidemment sur le logiciel du constructeur qui permet de les synchroniser avec les jeux vidéo, les musiques ou les vidéos.

Enfin, la finition et le design général du produit sont plus que réussis. On est face à un périphérique robuste, qui bénéficie ici d’une structure de qualité aéronautique selon le constructeur. Cela permet d’avoir une plus grande résistance dans le temps, et un investissement rentabilisé. Le clavier est ici accompagné par un repose-poignet à mémoire de forme qui peut se joindre au clavier en quelques secondes. Sa mousse saura vous apporter un confort supplémentaire, pratique pour de longues sessions d’utilisation.

