Pour l’été, le ventilateur connecté Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite est à 37€ !

L'été arrive, l'occasion d'acquérir le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Ce dernier est disponible sur AliExpress au prix de 37€ à l'aide du code SDFRC22 ! Offre valable uniquement aujourd'hui, livraison et TVA inclus.

Restez au frais sans bouger du canapé

S’il y a bien quelque chose qui nous agace lorsque l’on possède un ventilateur classique, c’est de se lever à chaque fois pour diminuer ou augmenter la vitesse des pales. Cela pourrait devenir vite devenir du passé à l’aide du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 lite. En effet, ce dernier peut — être connecté à l’écosystème de votre maison. C’est-à-dire, qu’une fois connecté à un appareil à l’aide du Bluetooth, vous pourrez lui demander changer la vitesse, de l’allumer ou encore de l’éteindre à une certaine heure.

Au niveau de l’air expulsé par le Standing Fan 2 lite, vous pourrez compter sur 7 pales pour rafraichir l’air de la pièce (ventilation jusqu’à 15m) à plusieurs niveaux d’intensité, pratique lorsque l’on souhaite rafraichir de grandes pièces.

Un Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 lite qui se contrôle avec le smartphone

En ce qui concerne la partie interaction, vous aurez donc le choix de contrôler le Mi Smart Standing Fan 2 lite à l’aide de votre smartphone avec l’application Mi Home. Cette dernière est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store.

En bref, vous aurez là un ventilateur connecté qui viendra vous apporter du confort avant même que l'été arrive. Ce dernier est très économe et ne viendra pas augmenter votre facture d'électricité d'autant plus qu'il dispose d'un mode économie et un mode nuit pour garder une pièce fraiche afin de préserver votre bien-être.

