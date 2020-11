[Hottes Days] Prix cassé sur le OnePlus Nord N10 5G qui tombe à 245 euros !

Le OnePlus Nord N10 5G bénéficie d’une belle remise sur Aliexpress puisque vous pouvez l’avoir pour 245 euros (349 euros prix officiel) avec le code BFRAPIDE28. Expédition gratuite et rapide sous 7 jours.

Le OnePlus Nord N10 5G propose pour ce prix, un écran FHD+ de 6.5″ avec un taux de rafraîchissement de 90Hz qui devrait rendre les longues sessions de scrolling plus confortables. Côté autonomie, on retrouve une batterie de 4300 mAh et la technologie de charge rapide Warp Charge 30T. A l’arrière du téléphone, le téléphone propose un bloc quad camera composé d’un objectif principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 119° et d’objectifs macro et monochromes. A l’avant c’est une caméra de 16 MP qui se chargera des selfie et des appels vidéos. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 690, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go).