Restez connectés, les Facebook Portal sont jusqu’à 70 euros moins chers

Pour une durée limitée, les Facebook Portal sont en promotion chez Darty. Les outils pour faciliter les appels vidéo sont de plus en plus utilisés, surtout en période de confinement. Les modèles de 15,6 pouces, 10 pouces et 8 pouces profitent tous d’une réduction de 50 ou 70 euros. En plus de cela, une offre spéciale Deezer vous donne droit à 4 mois d’abonnement gratuit sur la plateforme de streaming.

Les Facebook Portal sont des écrans connectés qui vous permettent de communiquer aisément avec vos collègues vos proches. Ils sont compatibles avec les applications les plus utilisées, comme WhatsApp et Messenger. Ils ont la particularité d’être très accessibles, ils profitent tous de l’assistant vocal d’Amazon, Alexa. Il est donc possible de les utiliser et de les commander directement à l’aide de votre voix.

Pour fonctionner, on retrouve sur toute la gamme un micro, un écran, et une caméra. Les Facebook Portal ont été véritablement conçus pour les appels en visioconférence. Toutefois, il est possible d’installer un tas d’applications différentes sur votre Portal : Spotify, Deezer, FranceTV ou même quelques jeux vidéo. Si vous êtes soucieux de votre vie privée, vous pouvez désactiver la caméra et le micro dès que vous le souhaitez.

Pour désactiver votre caméra ou le microphone, il suffit de faire glisser l’interrupteur situé en haut du cadre de votre Portal, vers la gauche. Une lumière rouge vous notifiera que votre caméra, ou que votre microphone, est bel et bien éteint. Il est aussi possible de bloquer physiquement l’objectif de la caméra de votre Portal avec un cache-objectif inclus. Enfin, il est possible de surfer sur Internet grâce au navigateur Web qui est inclus.

Des accessoires bien pratiques pour rester proche de ses proches ont est loin. Toute la gamme est aujourd’hui en promotion, et jusqu’au 30 novembre chez Darty. Le modèle 8 pouces est même 70 euros moins pour tomber à 79 euros au lieu de 149.C’est Noël avant l’heure.

C’est le modèle le plus abordable de la gamme des Facebook Portal. On retrouve donc un écran de 8 pouces et la fonctionnalité Smart Camera de Portal. Celle-ci est capable de vous suivre et de zoomer automatiquement sur votre visage afin de proposer un cadrage optimal durant vos visioconférences. Dans la même veine, Smart Sound est une technologie qui améliore sensiblement les voies, tout en réduisant les bruits de fond. La connexion est assurée avec Messenger et WhatsApp, et l’assistant vocal Alexa est intégré. Le Facebook Portal Mini est disponible à 79 euros en noir et en blanc au lieu de 149 euros.

Le Facebook Portal classique reprend toutes les spécificités techniques du Facebook Portal Mini, mais est équipé d’un écran légèrement plus grand, de 10 pouces. Dessus, on retrouve les technologies Smart Camera et Smart Sound pour améliorer l’expérience utilisateur et les appels en vidéoconférence. Il est possible d’appeler jusqu’à 3 personnes simultanément parmi vos contacts, pour des échanges vidéo. Enfin, la fonctionnalité « Raconte-moi une histoire » vous permet de raconter facilement des histoires aux enfants, avec utilisation de filtres à réalité augmentée. Le Facebook Portal classique est disponible à 149 euros en noir et en blanc au lieu de 199.

Le Portal+ est le modèle le plus impressionnant de la gamme. C’est également le plus imposant, avec un écran de 15,6 pouces. Les technologies Smart Camera et Smart Sound sont intégrées, et vous permettent d’être en mouvement pendant vos visioconférences sans jamais sortir du cadre. Contrairement aux deux autres modèles précédents, le Portal+ est rotatif. Il est donc possible de passer naturellement du mode portrait au mode paysage, en fonction des applications ou de votre utilisation. C’est par exemple bien pratique avec le mode Superframe, qui permet d’afficher vos photos depuis Facebook, Instagram ou la pellicule de votre téléphone. Enfin, le Portal+ est doté d’un ensemble de haut-parleurs aigus de 2 pouces et d’une baffle de 4 pouces, pour des graves plus profonds et un son plus riche. Ce modèle est disponible à 249 euros en noir et en blanc chez Darty au lieu de 299.

Pour tout achat d’un appareil de la gamme Facebook Portal, Darty vous offre 4 mois de Deezer gratuitement. Également, la livraison ainsi que le retrait en magasin sont gratuits, et chacun de ces appareils est garanti 2 ans.

Cet article est Sponsorisé par Darty. Il a été réalisé par une équipe dédiée indépendante de la rédaction du Journal du Geek.