Soldes : cette TV QLED 43 pouces 4K avec Android TV est bradée aujourd’hui

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur avec un prix contenu et une image correcte, difficile de trouver meilleur rapport qualité-prix que ce TV Continental Edison. Cdiscount le propose actuellement à 269 euros pour les soldes.

À l’occasion des soldes, Cdiscount propose une réduction sur un téléviseur de 43 pouces QLED de la marque Continental Edison au prix de 269,99 euros.

Le TV Continental Edison 43” en détail

Le téléviseur Continental Edison ceqled43sa21b7 arbore une belle diagonale de 43 pouces (108 cm) et délivre une résolution en 4K UHD de 3840 x 2160. Sans être au niveau d’un modèle OLED, il offre une image d’assez bonne qualité avec sa dalle QLED et est compatible avec l’HDR 10. Les contrastes sont intelligemment améliorés et les couleurs ne sont pas ternes, le QLED est notamment doué pour ces dernières. Ceci étant, il est important de rappeler que ce téléviseur reste entrée de gamme. À ce prix, il ne faut pas s’attendre à des miracles.

L’autre grand intérêt de ce modèle, c’est de proposer Android TV, qui vous permet de profiter du Play Store avec ses centaines d’applications disponibles. Vous pourrez donc retrouver les ténors de la vidéo à la demande : Netflix, MyCanal, PrimeVideo, YouTube, etc. Pour fonctionner, ce téléviseur se connecte automatiquement à votre réseau local, ou à votre box Internet, via le Wi-Fi. Ce modèle est compatible avec le Bluetooth et Google Cast, ainsi vous pourrez facilement partager des fichiers médias depuis votre téléphone, votre tablette.

Notez également que l’Assistant Google est inclus, tout comme Google Home. Avec un simple « Ok Google », plus besoin de manipuler votre télécommande. Du reste, la connectique reste standard avec 4 ports HDMI, 3 ports USB et 1 port Optique. Ce téléviseur n’est pas une excellente option si vous souhaitez jouer à des jeux vidéo, puisqu’il possède un temps de réponse de 9.5 ms et surtout un temps de rafraîchissement de seulement 60 Hz sans VRR. La partie audio n’est enfin pas particulièrement réputée. Si c’est suffisant pour le commun des mortels, une barre de son ou des enceintes pourront lui redonner une seconde vie un peu plus tard.

