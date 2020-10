Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite : 5G, puissants, et qui répondent à Alexa

Avec sa nouvelle série Mi 10T, Xiaomi propose une nouvelle fois des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, et désormais compatibles 5G et avec Amazon Alexa. On vous explique tout.

Xiaomi est « LE » constructeur qui a poussé à son paroxysme le concept de technologie au meilleur prix. Chacun de ces smartphones est un véritable concentré de puissance, de fonctionnalités et de talents photographiques, sans oublier la 5G, à des tarifs difficiles à concurrencer. Autant de qualités que réunit la famille des Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite . Ultime skill, une intégration parfaite d’Alexa pour contrôler aussi bien son mobile que sa maison !

Xiaomi Mi 10T : puissance brute et robe scintillante

La famille des Mi 10T est basée sur la philosophie Xiaomi, le meilleur de la technologie, de la photo et du design au meilleur prix. Ainsi, nous avons des produits performants et surtout accessibles, et cela sans rogner sur la qualité. Prenez le Mi 10T Pro, le fleuron de la marque qui affiche un superbe écran de 6,67’’ en 2 400 x 1080 pixels. Son affichage est très naturel, lumineux et d’une très belle finesse avec une densité de pixels de 395 ppp. Son taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à à 144 Hz apporte une réactivité stupéfiante. Nous apprécions des bords qui sont d’une rare finesse.

Sa coque en verre Gorilla Glass 5 (matériau qui protège également l’écran) fait office d’écrin et profite de lignes dessinées avec délicatesses. Cela lui apporte un look soigné, légèrement sophistiqué, surtout avec la surface brillante qui brille de mille feux. Elle sait jouer avec brio des reflets lumineux. Cela n’a l’air de rien, mais un beau smartphone réchauffe autant le cœur qu’un puissant smartphone. Or le Mi 10T Pro en regorge, de puissance, avec un Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d’espace de stockage. Cela donne un mobile ultra rapide, dont le multitâche est toujours fluide. Son GPU Adreno 650 clôture le bal et permet simplement de profiter des derniers jeux 3D avec le meilleur rendu graphique et sans une once de ralentissement.

La photographie n’est pas en reste avec : un APN grand-angle équivalent 24 mm de 108 mégapixels, un appareil ultra grand-angle équivalent 15 mm de 13 mégapixels et un appareil macro, équivalent 23 mm de 5 mégapixels. Le résultat est une série de clichés très naturels, dont les détails brillent par leur présence et leur précision. Les modes grand-angle, portrait ou encore nuit sont aussi performants que simples à activer. N’oubliez pas non plus de jouer avec le mode Macro, vous serez étonné du résultat pour un téléphone. Enfin, sachez que vous pourrez utiliser très longuement ce Mi 10T Pro grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Elle autorise jusqu’à 2 jours d’usage si vous n’êtes pas trop gourmand.

Votre budget est un brin plus limité, même pour le tarif ultra concurrentiel du Mi 10T Pro ? Alors, ne soyez pas déçu, car le Mi 10T coûte plus de 100 euros de moins et propose la même qualité de fabrication, le même design et — presque — la même fiche technique. La mémoire vive est de 6 Go et le capteur photo principal est de 64 mégapixels.

Xiaomi Mi 10T Lite : la 5G accessible à tous

Le Mi 10T Lite clôture le bal avec un modèle 5G à moins de 300 euros (le moins cher du marché) et qui profite de tout le savoir-faire Xiaomi. Ainsi, il reprend le design du Mi 10T Pro, un écran de 6,67’ pouces en FHD+, toujours avec un taux de rafraîchissement bluffant (jusqu’à 120 Hz). Le processeur est le robuste et renommé Snapdragon 750G, associé à 6 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, pour des performances intéressant qui permet de conserver de la polyvalence.

Votre parole est d’or, Alexa sait l’écouter

Alexa est l’assistant vocal multiplateforme d’Amazon et sans doute le plus performant du moment et il profite d’une intégration parfaite dans le Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite. Cela leur apporte toute la puissance d’Alexa, qui peut bien sûr répondre à toutes vos questions, commander sur Amazon et surtout contrôler vos objets connectés. Xiaomi dispose d’un des écosystèmes connectés les plus complets du marché. Ainsi, d’une simple phrase, allumez vos ampoules connectées Mi LED Smart Bulb ou lancez la surveillance de votre maison en activant des Mi Home Security Camera 360°.

Pourquoi ne pas rester sur votre canapé et demander à votre robot Roborock de passer l’aspirateur ou de nettoyer le sol ? Ensuite, vous pourrez allumer votre box Android TV Mi Box S pour vous relaxer devant votre téléviseur. C’est toute votre vie numérique qui s’en retrouve simplifiée à l’extrême pour un usage toujours plus naturel. Le meilleur l’intégration des objets connectés dans Alexa se fait simplement en ajoutant les skills correspondants. Cela prend quelques secondes et même un néophyte complet y parviendra.

Cet article est sponsorisé par Xiaomi. La rédaction du Journal du Geek n’a pas participé à sa réalisation.