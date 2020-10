Ratched : la série Netflix bat des records d’audience

La plateforme de SVOD a dévoilé il y a quelques jours les excellents chiffres de sa série horrifique « Ratched », qui devient le programme original ayant fait les meilleures audiences de l’année 2020.

Alors que Netflix avait pour habitude de se montrer très secret au sujet de ses audiences il y a quelques années, la plateforme du géant de la SVOD – qui teste en ce moment de nouvelles formules d’abonnement en France – commence doucement mais sûrement à communiquer sur ses plus gros succès du moment. Après YOU et Sex Education (40 millions de vues), ou encore Umbrella Academy (45 millions de vues), c’est un nouveau record que vient de signer Ratched, l’une des nouvelles séries originales sorties le mois dernier sur la plateforme. Dans un tweet posté depuis le compte officiel de Netflix US (ci-dessous), on apprend en effet que le mi-préquel mi-spin-off de Vol au-dessus d’un nid de coucou a cumulé près de 48 millions de vues en seulement 28 jours, devenant au passage le meilleur lancement de l’année 2020 sur Netflix pour une première saison.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP — Netflix (@netflix) October 16, 2020

La série Netflix revient sur l’histoire du personnage de « Big Nurse », alias Mildred Ratched incarnée par Sarah Paulson, la froide et cruelle infirmière en chef du Salem State Hospital dans Vol au-dessus d’un nid de coucou. Créée par Evan Romansky et développée par Ryan Murphy, à qui l’on doit notamment l’excellente série American Horror Story, Ratched signe donc un démarrage réussi et particulièrement prometteur, sans toutefois parvenir à dépasser les audiences de lancement de The Witcher, sorti en décembre 2019, et qui a cumulé près de 76 millions de vues le mois suivant sa sortie. Après un tel succès, il semblait logique que la série soit renouvelée. C’est désormais chose faite, puisqu’on sait que Ratched saison 2 devrait être disponible sur la plateforme dans le courant de l’année 2022.