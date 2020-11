L’astéroïde Bennu est… creux

Surprise : l’astéroïde Bennu qui se déplace à plus de 320 millions de kilomètres de la Terre, est creux. C’est le principal (et étonnant) enseignement de l’étude menée par des chercheurs de l’université du Colorado.

L’astéroïde Bennu intéresse depuis plusieurs années la NASA, qui a envoyé la sonde OSIRIS-REx voir de plus près ce caillou galactique. Une sonde envoyé en 2016, et qui a prélevé avec succès des échantillons de la surface de l’astéroïde le mois dernier, après avoir passé deux années à tourner autour. L’intérêt pour Bennu (ou « (101955) Bénou ») est simple : l’astéroïde serait aussi vieux que le système solaire, soit 4,5 milliards d’années.

Bennu pourrait disparaitre

En attendant le retour d’OSIRIS-REx sur Terre, des chercheurs de l’université du Colorado ont étudié les données collectées par la sonde lorsqu’elle était en orbite autour de Bennu. Ils ont notamment pu créer une carte de sa gravité. C’est avec une grande surprise qu’ils ont découvert que l’astéroïde était creux. On pourrait placer plusieurs terrains de football en son centre ! Contrairement aux idées reçues, l’intérieur n’est pas solide et rocailleux.

L’équipe pense que la rotation de l’astéroïde est responsable de son intérieur creux. Avec le temps, et on parle de milliards d’années ici, la rotation de Bennu a gagné en vitesse, et c’est ce processus qui aurait « évidé » l’astéroïde. Et avec une densité de moins en moins importante, il n’est pas exclu que Bennu finisse par se désintégrer. Daniel Scheeres, du département des sciences de l’ingénierie aérospatiale de l’université, estime que le processus demandera un million d’années, ou peut-être moins.

L’examen des échantillons donnera de plus amples informations sur Bennu. Il permettra notamment de déterminer la cohésion entre les grains qui composent la surface de l’astéroïde. C’est une propriété physique clé qui a un impact sur la distribution de la masse observée dans l’étude des chercheurs de l’université du Colorado.