Aya Neo : l’intriguante console portable chinoise sous Ryzen 4000 et Windows 10

Aya commercialise depuis peu la Neo, une console de jeux portable avec un écran de 7 pouces avec des composants d’un PC portable de gaming. Un produit peu commun pour l’heure indisponible hors de la Chine qui suscite la curiosité de nombreux médias.

En Chine, on le sait, il est assez fréquent de tomber sur des produits bizarres et imitations en tout genre. Mais le produit qui nous intéresse aujourd’hui, proposé par Aya Device, est si original qu’il est surtout très intriguant. En fait, si l’on devait décrire le produit en le comparant à ce que l’on connait, il s’agit d’un PC portable de Gaming ultra portable dans le form-factor d’une Nintendo Switch, avec des dimensions exactes de 25,5 x 10,6 x 2 cm pour 650 grammes.

CPU et GPU AMD Ryzen Renoir 6 coeurs

Concrètement, la Aya Neo (c’est son nom) embarque un APU AMD Ryzen de série Renoir, d’architecture Zen 2 avec une gravure en 7 nm. Plus exactement, il s’agit du modèle Ryzen 5 4500, un CPU hexacœurs (et 6 threads) avec une cadence comprise entre 2,3 et 4,0 GHz, et 15 watts de TDP. Le GPU intégré est également un 6 cœurs, cadencé à 1500 MHz. Le tout est épaulé par 16 de RAM LPDDR4X ainsi qu’un SSD de 512 Go ou 1 To selon les configurations.

L’ensemble est refroidi par un dissipateur de chaleur constitué deux caloducs en cuivre de 8 mm de diamètre, un radiateur, ainsi qu’un ventilateur miniature. Cela semble assez léger compte tenu des caractéristiques de la machine. Pour l’écran, on a droit à une très basique dalle IPS HD+ de 1280 x 800 pixels de 7 pouces. De part et d’autre de ce dernier sont disposées les commandes, à savoir deux joysticks asymétriques (comme sur une manette Xbox), ainsi qu’une classique croix directionnelle à gauche, et 4 boutons d’action à droite, et quatre gâchettes. D’autres touches de raccourcis supplémentaires sont positionnées sur la partie basse.

Vendue à partir de 600 $ en quantité limitée uniquement en Chine pour le moment

On trouve également un capteur de gravité et un gyroscope, ainsi que du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0 pour la connectivité sans fil. Il y a également une prise Jack 3,5 mm et un port USB-C pour recharger la batterie de l’appareil de 47 Wh en charge rapide 65 W. L’autonomie précise reste une inconnue.

L’Aya Neo n’est pour l’heure vendue qu’en Chine à 600 dollars pour 512 Go de stockage, et 680 dollars pour 1 To de stockage. Il est pour l’heure impossible de se procurer la console hors du marché chinois, toutes commandes avec livraison hors du pays étant bloquées par le constructeur. Mais une commercialisation occidentale pourrait bientôt être à l’ordre du jour. On est curieux de voir cet engin peu commun !