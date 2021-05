Forfait mobile : vous payez trop cher, ne ratez pas ce deal à 4,99€

Cette vente flash est une opportunité unique de baisse le prix de votre forfait mobile. Pour 4,99 euros par mois, vous pouvez avoir un abonnement très complet qui saura tenir dans le temps.

En ce week-end du premier mai, changer de forfait mobile pourrait vous réduire drastiquement la facture. En effet, dans les 3 dernières années, les prix des abonnements mobiles ont eu tendance à augmenter en raison du contexte économique et sanitaire, mais aussi en raison du coût du déploiement du réseau 5G.

Heureusement, certains opérateurs – comme le MVNO Prixtel – pensent aux clients. Ce dernier a annoncé ce week-end une vraie pépite : c’est le meilleur forfait mobile d’un point de vue rapport qualité prix. Celui-ci est sans engagement et vous aurez le choix entre le réseau Orange ou SFR au moment de la souscription (vous pourrez passer de l’un à l’autre après).

Le forfait mobile de Prixtel a un fonctionnement assez particulier. En l’occurrence, il s’adapte aux besoins de chacun. Cela implique que tous les mois, vous allez payer au plus proche de votre consommation réelle. Pour simplifier sa grille tarifaire, il y a un système de paliers : un volume de data mensuel est associé à un prix donné.

Comment fonctionne ce forfait mobile ?

Chez Prixtel, il y a trois forfaits mobiles différents : Le petit, Le grand et Le géant. Dans les trois cas, les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité. Le seul paramètre qui influence le prix, c’est le volume de données mobiles consommé chaque mois. Pour chacun des forfaits, il y a 3 paliers de data associés à un prix. Les abonnements se distinguent avec ces paliers : ils répondent à des profils très différents.

Par exemple, si vous avez un usage standard de votre smartphone (et d’internet en 4G), vous avez tout intérêt à prendre le forfait mobile Le Petit. C’est celui qui est le plus populaire en ce moment. Celui-ci est sans engagement et il est neutre en carbone. C’est celui qui offre aujourd’hui le meilleur rapport qualité prix sur le marché.

Ci-dessous, les trois paliers du forfait “Le petit” et le prix associé :

Jusqu’à 10 Go par mois = 4,99€

Entre 10 et 15 Go par mois = 7,99€

Entre 15 et 20 Go par mois = 9,99€

Si vous n’avez pas encore compris le fonctionnement de ce forfait mobile, voici un exemple. Si vous utilisez 10 Go sur tout le mois de mai, cela vous en coutera alors 4,99€. Le mois suivant, si vous avez un besoin très fort en data et que vous allez à 20 Go, cela vous en coutera 9,99€. Le mois d’après, vous pouvez très bien retomber à 4,99€. C’est un forfait dynamique qui s’adapte toujours à vos besoins.

Prixtel fait très fort parce que sur chaque palier, le prix de son forfait mobile est ultra compétitif. Vous pouvez faire le tour des concurrents, aucun ne propose en ce moment 10 Go pour 4,99€ par mois. En sachant qu’une majorité de la population sait se contenter de 10 Go par mois, c’est le bon plan à saisir au plus vite.

Encore une fois, vous avez non seulement le prix le plus bas pour un forfait mobile, mais c’est aussi le plus qualitatif. Prixtel vous permet de profiter du réseau Orange qui est le meilleur réseau de France selon l’ARCEP. Que ce soit chez Orange ou Sosh (low-cost Orange), aucun des deux ne propose de prix aussi bas. Prixtel a négocié un partenariat que personne d’autre n’a en France.

Attention, cette offre spéciale se termine déjà mardi soir (4 mai). Si vous ne voulez pas regretter, mieux vaut s’organiser au plus vite. En optant pour ce forfait mobile, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro de téléphone actuel. Au moment de la souscription chez Prixtel, vous pourrez en même temps initier la procédure de résiliation chez votre opérateur actuel.

Le grand et Le géant, deux alternatives XXL

Pour ceux qui ont un usage très intensif de la data, le forfait mobile “Le petit” ne suffira pas. Si vous regardez plein de vidéo en streaming (comme Netflix ou YouTube), si vous jouez beaucoup ou si vous avez un usage fort des réseaux sociaux, Prixtel a deux solutions. Le forfait Le géant est le plus séduisant de tous.

En l’occurrence, le forfait mobile “Le géant” permet d’utiliser jusqu’à 200 Go de data par mois. Il y a aussi un système de paliers : 100, 150 et 200 Go. Selon votre usage, le prix peut donc varier. Ici aussi, personne ne fait mieux que 100 Go pour 12,99€ par mois. Encore une fois, il est sans engagement et il est neutre en carbone.

Là où Prixtel fait aussi très fort, c’est que ce forfait mobile XXL est aussi compatible avec le réseau 5G de Orange et SFR. Pour 12,99€ par mois pour 100 Go en 5G, Prixtel est à des années lumières de la concurrence. Quand les opérateurs classiques ont augmenté le prix des offres en 5G, Prixtel les baisse !

Les paliers du grand :

Jusqu’à 40 Go par mois = 9,99€

Jusqu’à 60 Go par mois = 12,99€

Jusqu’à 80 Go par mois = 14,99€

Les paliers du géant :

Jusqu’à 100 Go par mois = 12,99€

Jusqu’à 150 Go par mois = 17,99€

Jusqu’à 200 Go par mois = 22,99€

On notera aussi que le forfait mobile intermédiaire, Le grand, peut être une solution. Son palier le plus bas vous permet de rester sous la barre symbolique des 10€ par mois. C’est un forfait mobile qui correspond aussi à une large partie de la population avec des paliers très classiques. Le prix est encore une fois jamais vu, c’est une pépite ce week-end.

