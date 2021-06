Profitez du Xiaomi Mi 11i à 1€ (+8€/mois) seulement chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose une offre imbattable et des avantages exclusifs à l'occasion de la sortie du nouveau Xiaomi Mi 11i !

© Xiaomi

Bouygues Telecom propose une nouvelle offre avec l’un des derniers smartphone du moment, à un prix cassé ! Jusqu’au 29 juin, vous pouvez vous offrir le nouveau Xiaomi Mi 11i pour seulement 1€ (+8€/mois pendant 24 mois) après reprise de votre ancien mobile. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de souscrire au forfait Sensation Avantage Smartphone de 120 Go (compatible 5G) et de profiter du programme “Solutions Smartphone Durable” de l’opérateur pour faire reprendre votre ancien mobile.

La Série Spéciale 120 Go en détail

Complète, la Série Spéciale 120 Go de Bouygues Telecom est en promotion et proposé au prix du forfait Sensation 90Go ! Une raison de plus pour en profiter. Elle est au prix de 28,99 euros par mois, puis 48,99 euros la seconde année. Pour profiter de l’offre sur le Xiaomi Mi 11 5G, vous devrez vous engager pour 24 mois, mais comme vous pouvez le constater, ce forfait est ultra complet :

Appels, SMS et MMS illimités en France + UE/DOM/Suisse

Appels illimités vers les mobiles des USA/Canada/Chine

Appels illimités vers les fixes vers 120 destinations

120 Go de data par mois en France (4G ou 5G)

35 Go de data par mois en UE/DOM/Suisse (4G ou 5G)

Bonus : internet illimité le week-end, accès à l’Equipe, Cafeyn…

Accès à B.tv HD

2ème SIM offerte

Si vous êtes client Bbox, vous avez le droit à une réduction supplémentaire de 7€ par mois ! La série spéciale 120 Go peut donc chuter à 21,99 euros par mois la première année !

Xiaomi Mi 11i 5G : de puissantes performances à petit prix

Le Xiaomi Mi 11i dispose d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,67’’ qui peut atteindre une luminosité maximale de 1300 nits tout en consommant peu d’énergie et offre une gamme de couleurs vives grâce au DCI-P3 et à la prise en charge du HDR10+. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle ultra-fluide et satisfaisante durant tout type d’usage, du scrolling quotidien au gaming et au visionnage des vidéos à haute fréquence d’images. Le taux d’échantillonnage maximal de 360 Hz assure une grande réactivité et un contrôle sans faille lors des jeux effrénés.

Le Mi 11i est également équipé du tout dernier processeur de Qualcomm Snapdragon 888 qui bénéficie d’une gravure en 5nm pour des performances de haute qualité et une expérience utilisateur rapide et fiable. Compatible avec la dernière génération Wi-Fi 6, il offre aussi une connexion 5G très haut débit.

Le Mi 11i 5G dispose d’une triple caméra arrière de 108MP, offrant des photos de haute qualité même en faible luminosité grâce au Super Pixel 9-en-1 2,1 μm. La caméra principale est accompagnée d’un capteur ultra grand-angle 119° parfaitement adapté pour prendre des photos de paysages, de bâtiments et en groupe. Enfin, l’appareil télémacro de 5 MP est doté d’une longueur focale équivalente à 50mm, soit deux fois celle des objectifs macro standard actuellement sur le marché, ce qui permet un meilleur agrandissement et une mise au point plus nette. A noter que l’appareil peut capturer des vidéos en 8K et maintient une qualité élevée la nuit avec le mode Ultra Night Video.

Avec une épaisseur de 7,8mm et un poids de 196g, le Mi 11i est léger et confortable en main, avec un design élégant et raffiné qui ne met pas en cause son autonomie. Alimenté par une batterie de 4 520 mAh, le smartphone peut tenir toute une journée sans être rechargé. De plus, le Mi 11i est compatible avec la charge rapide de 33W, qui lui permet de passer à 100% en seulement 52 minutes !

Le Mi 11i 5G est commercialisé au prix de pour 699 euros, mais avec cette promotion Bouygues Telecom son prix chute à 1€ (+8€/mois) !

