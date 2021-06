Dwayne Johnson et Keanu Reeves au casting vocal des Super-Animaux de DC !

L’histoire des comics DC est pleine de personnages qui sortent de l’ordinaire, évidemment c’est le cas de tous les super-héros qui peuplent la galaxie de l’éditeur, mais pourquoi s’arrêter aux humanoïdes ? Dès 1955, on voit apparaitre dans le numéro 210 d’Adventure Comics la truffe humide de Krypto… le super-chien de Superman !

Depuis, Krypto a été rejoint par toute une ribambelle de super-animaux : Ace le chien de Batman, Streaky le chat de Supergirl, Comet le super-cheval, Beppo le super-singe… Et comme leurs maîtres, ils se sont regroupés dans une super-équipe, indispensable pour combattre les super-vilains aux côtés des super-héros.

Évidemment, DC ne pouvait pas laisser ce trésor prendre la poussière dans un coin. Un film animé a été mis en chantier, réalisé par Sam Levine qui a beaucoup travaillé pour des séries animées (Penn Zero: Part-Time Hero et Robot and Monster). La production est prévue pour le 20 mai dans les salles de cinéma.

Ladies, gents & children of ALL AGES it’s my pleasure to INTRODUCE our star studded @DCSuperPets cast 🔥@sevenbucksprod + @dccomics = SUPERHERO & SUPER VILLAIN FUN for you & your families worldwide 🌍

Hierarchy of power in the DC Universe is about to change

😊💪🏾⚡️#SUPERPETS pic.twitter.com/4qdaVZYDvx

