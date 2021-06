Voici comment obtenir légalement Windows 10 pour 5,6 euros seulement

GoDeal lance une nouvelles fournée de promotions sur ses licences Microsoft, Windows 10 tombe à seulement 5,6 euros.

Windows et Office font déjà fait partie de notre carrière et de notre vie numérique. Windows 10 et Office 2019 sont couramment utilisés mais compte tenu de leur prix élevé, certaines alternatives gratuites comme le piratage et activateurs sont devenues des solution parfois contraintes mais jamais recommandables. Sinon, pendant de nombreuses années, les fabricants se sont permis de vendre leur équipement sans Windows 10 , et la différence de prix entre un ordinateur portable ou de bureau avec Windows 10 ou avec Free DOS est d’environ 100 euros.

Cependant, ces solutions présentes des faiblesses évidentes : le manque de support, l’activateur avec un potentiel de malware et les problèmes de sécurité. En fait, il existe un moyen sûr d’obtenir une clé Windows 10 à un prix beaucoup moins élevé, qui tient compte à la fois de la sécurité et du budget. Voici comment obtenir Windows 10 économiquement et légalement.

Quels sont les différents types de clés de produit Windows ?

Les clés peuvent être classées par licence de vente au détail, licence OEM, licence en volume et clé d’abonnement MSDN.

La Clé MSDN

La clé MSDN est un reward pour les utilisateurs payants de tester et d’utiliser le système Windows à l’avance, mais conformément à la réglementation, MSDN ne peut pas être utilisé à des fins commerciales. Et il ne peut pas être autorisé à d’autres utilisateurs sans l’autorisation de Microsoft.

Version commerciale

Il s’agit de la version commerciale de la licence Windows classique qui peut être vendue au détail. Il intègre le support technique complet de Microsoft. Chaque copie de ces logiciels est livrée avec une clé de produit unique (imprimée sur l’emballage des produits). Pendant le processus d’installation, l’utilisateur le renseigne via Internet ou termine l’activation du produit par téléphone. La version commerciale doit être activée en ligne et a une limite sur le nombre d’activations, généralement 5 fois.

Clé OEM

La clé OEM est celle fournie lorsque Windows est préinstallé et intégré sur les machines sorties d’usine. Le coût est inclus dans l’achat de l’ordinateur. En fait, une clé d’activation réseau de rechange sera également fournie à l’arrière ou sur le côté du châssis.

Licence OEM

Il s’agit de la méthode d’activation d’un système préinstallée par un fabricant d’ordinateur. La clé peut être activée lorsque la mémoire ou le disque dur est emplacé, et elle devient non valide lorsque la carte mère est modifiée car la licence est lié à cette dernière.

La version “Volume”

La licence en volume est un plan de licence logicielle. Ils sont généralement vendus aux entreprises et peuvent être regroupés pour plus grand nombre de licences et donc plusieurs postes de travail.

Comment obtenir des logiciels bon marché ?

Par rapport à la version commerciale, les clés OEM sont généralement échangées en vrac, puis accompagnées d’une baisse de prix. Les clés OEM deviennent une alternative pratique car elles sont à la fois 100% légales, mais vendue à un prix inférieur. Toutefois, c’est encore souvent la jungle où certaines licences légales se mélanges avec d’autres qui le sont beaucoup moins. Pour éviter la fraude et la déception, il faut se tourner vers un site de confiance comme Godeal24 qui propose plusieurs catégories de logiciels au prix compétitif de moins de 9 euros après remise pour des licences Windows 10 tout à fait légales.

Offres spéciales. Pas besoin de code.

Pour télétravailler dans dans de bonnes conditions il faut un PC récent et des logiciels qui le sont autant. Pour moins de 8 euros, vous aurez une licence Windows 10 tout à fait légale sans autre forme de procès.

Windows 10 home ou server 2019 à moitié prix avec le code “SGO50“

Godeal24 vous offre un moyen sûr et économique d’obtenir un logiciel authentique pour votre nouvel ordinateur ou votre ancien PC équipés de versions de Windows obsolètes.

66% de réduction sur les bundle avec le code “SGO66“

Le processus d’achat est simple et de nombreux moyens de paiements sont compatibles. La livraison est bien évidemment gratuite. Toutes les promotions et réductions spéciales ci-dessus sont limitées dans le temps et seulement valables pendant que les stocks durent – donc si vous voulez mettre à niveau votre logiciel, vous devriez certainement saisir une de leurs promotions assez rapidement.

Comment payer avec PayPal ?

Vous pouvez payer à l’aide de PayPal avec la méthode suivante :

Validez votre panier puis continuez en tant que visiteur (ou créez un compte)

Vous devez ensuite sélectionner les CWalletCo comme méthode par défaut dans l’onglet “Payment information” — cliquez sur “Continue”.

Allez ensuite dans “Order Review” sur l’écran de validation et cliquez sur “Place Order”.

Cliquez sur “Choose Payment Method” puis sur “Process Order”

Une fenêtre apparaîtra avec plusieurs méthodes de paiement, vous pouvez maintenant choisir PayPal ou carte de crédit.

Avec GoDeal24 vous pouvez vous attendre au meilleur service. Peu de temps après avoir passé commence, vous recevrez votre clef directement par email, alors vérifiez bien votre boîte de courrier indésirable ou l’onglet “promotion”. Pas besoin d’attendre la livraison pendant plusieurs jours. Si vous avez des questions ou le moindre problème, il suffit de contacter le service client. L’équipe est là pour vous aider de toutes les façons possibles. Envoyez simplement un email à l’adresse : [email protected] Pensez à bien télécharger avant la version de Windows correspondante à votre achat, puis à l’activer avec votre nouvelle clef.