Resident Evil : Netflix dévoile le casting de sa série live-action

Lors de la Geeked Week, Netflix a dévoilé sur Twitter le casting de sa prochaine série live-action inspirée de Resident Evil.

Capcom est de tous les rendez-vous avec sa franchise Resident Evil. À quelques semaines du lancement de Resident Evil : Infinite Darkness, la série d’animation produite par Netflix et TMS Entertainment, la plateforme a levé le voile sur le casting de sa nouvelle production live-action. C’est lors de la dernière conférence Geeked Week que Netflix a vendu la mèche. Sur une image, on découvre ainsi les acteurs qui peupleront cette nouvelle adaptation des jeux éponymes. Lance Reddick, connu pour avoir joué dans Lost et John Wick, va incarner l’antagoniste principal de la franchise à savoir Albert Wesker. Il fera face à plusieurs jeunes pousses comme Ella Balinska (Charlie’s Angel), Tamara Smart (Artemis Fowl), Siena Agudong (Le Secret de Nick) et Paola Nunez (The Purge : American Nightmare).

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

La série, qui n’a pas encore de date de diffusion, nous plongera dans la ville de New Racoon City et suivra les enfants de Wesker alors qu’ils découvrent des secrets qui pourraient bien être la fin de tout. Le but pour Capcom et Netflix est d’explorer deux timelines en simultanée, quelques années avant l’apparition du virus T et bien plus d’une décennie dans le futur alors que la population humaine est réduite à peau de chagrin. On suivra Jade, qui tente de survivre parmi les plus de six milliards de monstres qui peuplent la Terre et qui va devoir faire face à son passé. Chapeautée par Andrew Dabb, qui a travaillé sur Supernatural, cette nouvelle production bénéficiera de l’expertise de Bronwen Hughes à la réalisation des deux premiers épisodes. La cinéaste a déjà œuvré sur une autre série du genre : The Walking Dead.

En attendant, Netflix nous donne rendez-vous le 8 juillet prochain pour Resident Evil : Infinite Darkness. La série animée met en scène deux personnages iconiques de la saga vidéoludique : Claire Redfield et Leon S.Kennedy. Le N rouge a d’ailleurs dévoilé les premières minutes de la série lors de sa Geeked Week qui s’est déroulée la semaine dernière.