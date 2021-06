Galaxy Tab S7 et S7+ : Samsung multiplie les promotions sur les meilleures tablettes Android

Les dernières tablettes haut de gamme de Samsung profitent d'une double réduction sur la boutique Samsung. C'est le moment de vous offrir les Galaxy Tab S7 et S7+.

Les dernières tablettes haut de gamme de Samsung ont droit à de nouvelles promotions sur la boutique officielle Samsung. Les meilleures tablettes Android du marché chutent ainsi à des prix particulièrement intéressants. En cumulant toutes les promotions vous pouvez faire tomber le prix de la Galaxy Tab S7 à seulement 215 euros et la Galaxy Tab S7+ à 525 euros en cumulant remise immédiate et bonus reprise. Autant dire qu’à ces prix, les Galaxy Tab S7 sont tout simplement imbattables.

Les Galaxy Tab s7 à partir de 215 euros

Pour obtenir les tablettes à ce prix, il va falloir profiter d’une double remise proposée sur la boutique officielle du constructeur coréen. En ce moment, et jusqu’au 4 juillet, la Galaxy Tab S7 Wifi (128 Go) a droit à une remise immédiate de 100 euros, ce qui fait passer son prix à 619 euros au lieu de 719. Aucune procédure particulière à prévoir pour obtenir ce prix, il suffit d’ajouter la tablette au panier et de passer commande.

La seconde réduction est liée au bonus reprise de Samsung. D’une valeur de 100 euros, il permet de réduire le prix de ce montant faisant reprendre un ancien appareil. C’est le montant minimum dès lors que votre ancien produit est éligible à la reprise. Si vous faites reprendre un smartphone haut de gamme et en bon état, la remise totale peut aller jusqu’à 404 euros pour faire tomber la tablette à 215 euros.

De façon plus raisonnable, si vous faites reprendre un terminal de moyenne gamme, vous pourrez assez facilement faire baisser le prix de 200 euros pour obtenir l’ardoise autour de 400 euros. À ce prix, la Galaxy Tab S7 défie déjà toute concurrence. Vous trouverez difficilement meilleur rapport qualité-prix. Pour savoir quel est le montant auquel vous pouvez prétendre, il suffit de vous rendre sur la page des Galaxy Tab S7, de sélectionner la reprise et de renseigner les informations demandées.

L’offre est également valable pour la Galaxy Tab S7+ avec les mêmes montants ce qui fera alors tomber l’ardoise à 525 euros. Là encore, c’est un excellent prix pour une tablette résolument premium.

Garantie Samsung Care+ offerte

Par ailleurs, Samsung offre pour l’achat d’une Galaxy Tab S7 ou S7+ sa garantie premium Samsung Care+ d’une valeur de 129 euros. Pour en profiter il faudra renseigner les codes « SCTABS7A » pour pour les Tab S7 Wifi ou « SCTABS7B » pour les Tab S7 4G et les Tab S7+ Wi-Fi et 5G.

Pour rappel, cette garantie supplémentaire protège contre tous les dommages accidentels tels que la casse et l’oxydation ou tout autre problème. Votre nouvelle tablette sera soit réparée par les équipes de Samsung, soit remplacée si ce n’est pas possible. Bref, vous pouvez dormir sur deux oreilles.

Les Galaxy Tab S7 ou S7+ quelles différences ?

Les Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7+, sont deux tablettes très clairement haut de gamme qui pourront satisfaire toutes les exigences, tout au long de la journée. Cette orientation premium se ressent dès le design avec des lignes épurées et un élégant châssis en aluminium avec des bordures d’écran particulièrement fines. Ces tablettes sont disponibles en versions WiFi et 4G pour la Tab S7, alors que la Galaxy Tab S7+ est déclinée en versions Wi-Fi et 5G.

Les principales différences sont à chercher au niveau des diagonales d’écran avec Galaxy Tab S7 basées sur une dalle IPS de 11 pouces avec une définition de 2560×1600 (276 ppp), un taux de rafraichissement de 120Hz et une luminosité de 500 nits. La Galaxy Tab S7+, vas encore plus loin avec 12,4 pouces et une dalle Super AMOLED de 12,4 pouces d’une définition de 2800×1752 (266ppp) et toujours avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 420 nits. Elles par ailleurs fines 6,3 mm et 5,7 mm et légères 500 et 575 grammes respectivement.

Pour ce qui est des performances on retrouve également quelques différences. On retrouve un Qualcomm Snapdragon 865+ dans les deux ardoises, mais avec 6 Go ou 8 Go de RAM, et 128Go ou 256Go de mémoire interne (UFS). Le nouveau mode DeX transforme d’ailleurs ces Galaxy Tab S7 et Tab S7+ en postes de travail portatifs permettant de retrouver instantanément ses applications sur un écran via une interface dédiée. Éléments logiciels intéressants, elles peuvent également servir d’écran externe pour Windows et sont compatibles avec le service Xbox Game Pass Ultimate, la plateforme de jeux vidéo en streaming de Microsoft.

Pour cette génération, le S Pen se fait encore plus précis et réactif, avec une mine de 0,7mm, 4096 niveaux de pression et un temps de latence record de seulement 9 ms, finalement plus très de ce que l’on pourrait avoir avec de l’écriture manuscrite. Rappelons aussi que les commandes gestuelles sont toujours de la partie et que le S Pen permet donc de piloter à distance la tablette et ainsi de faire défiler diapositives et photos ou encore de déclencher la prise de vue. Il se recharge en moins de 15 min pour 10 heures d’utilisation.

En ce qui concerne la photo, ces tablettes ne sont pas en reste puisqu’on retrouve en façade un appareil photo de 8 Mégapixels avec une ouverture de f/2.0 et à l’arrière, un bloc photo composé d’un appareil photo principal de 13 Mégapixels avec une ouverture de f/2.0 et un ultra grand-angle de 123° avec un capteur de 5 Mégapixels et une ouverture de f/2.2. Côté son, ce sont 4 haut-parleurs Dolby Atmos qui vous sont proposés sur ces tablettes.

Sur l’autonomie enfin, le Galaxy Tab S7+ intègre une batterie affichant une capacité de 10 090 mAh contre 8 000 mAh pour la Galaxy Tab S7. Dans les deux, les ardoises seront en mesure de vous accompagner sans peine dans vos usages les plus intensifs durant plusieurs heures, voire jours. Notons également le capteur d’empreintes physique sur la Galaxy Tab S7 au niveau du bouton d’allumage et d’un capteur optique sous l’écran pour la Galaxy Tab S7+.

Les autres tablettes de Samsung aussi en promotion

Si ce sont les Galaxy Tab S7 et S7+ qui profitent des meilleures promotions, les autres tablettes de Samsung sont également à prix réduit. Vous pouvez par exemple profiter d’une remise de 30 euros sur la Galaxy Tab A7 qui tombe ainsi à 309 euros. Un prix sympa pour cette tablette sympa destinée avant tout aux usages multimédias.

Elle dispose d’un écran de 10,4 pouces (1920 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 3 Go de RAM. La capacité de stockage est de 32 Go, extensible via un port microSD, une caméra principale de 8 MP et un son Dolby Atmos. La batterie de 7 040 mAh (charge rapide de 15W) vous permettra de jouer toute la journée. Cela en fait une très bonne tablette pour la famille.

Vous trouverez également des réductions sur les Galaxy Tab S5e, S6 Lite et A 8″. Les rabais vont de 20 à 80 euros en fonction du modèle. Autrement dit, si vous cherchez une tablette en ce moment, vous trouverez forcément chaussure à votre pied chez Samsung, et d’excellents prix sur la boutique Samsung.