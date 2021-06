Tutoriel : comment acheter du Bitcoin de manière simple ?

Vous êtes débutant et vous souhaitez acheter du Bitcoin ? Découvrez notre guide complet qui vous permettra de vous y mettre en quelques clics.

© Journal du Geek

Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui a été inventée en 2008 par un groupe d’anonyme (ou un individu seul) répondant au nom de Satoshi Nakamoto. Il aura fallu attendre 2017 pour voir la devise numérique se démocratiser. Depuis, l’engouement du grand public devient plus fort chaque année.

En France, ce seraient plus de 2 millions de personnes qui auraient déjà investi dans le Bitcoin. Si 78% des français connaissent la crypto-monnaies, ils sont 14% à vouloir y investir dans les années à venir. Cela représente un potentiel de 10 millions de personnes en France. Vous en faites partie mais vous ne savez pas comment faire pour en acheter simplement ?

Pour vous aider dans vos premiers pas, nous avons préparé un guide complet qui vous permettra d’acheter du Bitcoin. Nous allons passer en revue plusieurs acteurs bien connus et réputés dans l’écosystème. Il vaut mieux privilégier des plateformes de longue date qui ont prouvé leur résilience au fil du temps – et qui sont régulées.

Une fois que nous aurons expliqué comment acheter du Bitcoin, nous reviendrons aussi sur le risque (inhérent au Bitcoin et ceux liés au trading de CFD), sur la déclaration fiscale de la plus-value et bien d’autres paramètres à prendre en compte. S’il atteint déjà un sommet historique aujourd’hui, les financiers anticipent un avenir radieux pour le Bitcoin. Certains prétendent même qu’il pourrait atteindre 1 million de dollars. Mais attention à la volatilité : la récente chute en mai et juin 2021 est une preuve qu’il faut investir de manière modérée.

1) ZenGo, une excellente application mobile

Si vous avez envie d’acheter du Bitcoin de manière simple et rapide depuis votre mobile, ZenGo est la solution à privilégier. L’application mobile gratuite (sur iOS et Android) vous permet de créer un compte en 19 secondes. Il faudra sécuriser le compte en faisant un “masque” (scan) de votre visage avec la technologie de reconnaissance faciale de votre appareil. C’est la première chose à faire avant même d’en acheter pour que vos fonds soient 100% sûrs.

Acheter du Bitcoin sur ZenGo

Depuis l’application, vous pouvez ensuite acheter et vendre toutes les crypto-monnaies les plus prisées, dont le Bitcoin. Tout se fait de manière intuitive, l’app vous permet de suivre le cours des devises électroniques et consulter l’évolution de votre solde. Vous pouvez voir les captures d’écran ci-dessous, tout est clair et simple.

Le paiement se fait par défaut par carte bancaire. L’opération est instantanée et en quelques minutes vous serez propriétaire de Bitcoin. Pour ceux qui veulent économiser, il est possible de faire des virements bancaires, plus long mais moins chers. A noter que vous pouvez acheter vos premiers Bitcoins sans avoir à fournir de justificatif.

Pour ceux qui débutent dans les crypto-monnaies, ZenGo est un partenaire à privilégier. Au niveau de l’expérience utilisateur, c’est la plus simple et accessible. Au niveau de la sécurité, c’est aussi la plus avancée du marché. En sachant qu’il ne faut que 19 secondes pour créer un compte, cela vaut le coup de la tester. Encore une fois, la première étape est de créer un masque de votre visage qui sécurisera votre accès à vos dons.

Comme tous les services sérieux et fiables en matière d’achat/vente/stockage de crypto-monnaies en ligne, il vous sera demandé un justificatif d’identité à partir d’un certain niveau d’investissement. Encore une fois, la procédure est simplifiée et tout se fait depuis l’écran de votre smartphone. Vous pouvez ensuite conserver vos fonds sur l’application ou les transférer vers des wallets cryptos externes, comme ceux présentés ici.

Acheter du Bitcoin / Ether facilement Une app mobile simple et intuitive Ouvrir un compte en 19 secondes 10$ de Bitcoin offerts (cash back) Voir l'offre Notre test 1

2) Coinbase, le n°1 pour acheter du Bitcoin

Coinbase est une plateforme (et une application mobile) qui permet d’acheter du Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies. Son service est reconnu pour être l’un des meilleurs et des plus compétitifs sur le marché avec une excellente liquidité et une tarification très agressive.

La société a fait son introduction en bourse à New York sur le Nasdaq au courant du mois d’avril 2021. Dès l’ouverture, la société américaine a été valorisée plus de 100 milliards de dollars. C’est une référence pour acheter du Bitcoin : ce sont plus de 56 millions de clients vérifiés qui utilisent son service, dont 25% de manière régulière.

Acheter du Bitcoin sur Coinbase

L’expérience utilisateur est aussi réussie, quel que soit le support utilisé. On appréciera notamment que la plateforme soit parfaitement traduite en français. Pour les novices, un espace de formation est disponible. Vous pouvez même gagner des crypto-monnaies en complétant certains ateliers. En France, Coinbase est très certainement la plateforme qui compte le plus de clients.

Les débutants commenceront avec la version standard de Coinbase, tandis que les plus professionnels iront vers Coinbase Pro. En optant pour l’interface classique, vous pourrez acheter / vendre des crypto-monnaies à un prix qui vous est proposé. Coinbase prend 1,49% de marge sur les opérations de manière transparente. Sur la version Pro, les frais sont réduits (0,50% dégressif) mais elle exige des connaissances approfondies en trading.

Alors qu’il stocke près de 100 milliards de dollars pour le compte de ses clients, Coinbase se doit de miser sur la sécurité. Il faudra utiliser un système de double authentification pour protéger son compte (tout est expliqué au moment de l’inscription). A noter que comme l’application ZenGo, il faudra vérifier son identité pour avoir de la flexibilité sur les investissements. Coinbase est régulé, il fait encore plus attention à la politique de KYC (Know Your Customer).

3) Binance : efficace, technique et compétitif

Au fil des années, la plateforme chinoise Binance s’est imposée comme un acteur de premier plan dans l’univers des crypto-monnaies. En matière de volumes échangés, c’est la plus grande plateforme disponible dans le monde devant Coinbase.

Elle est moins simple à appréhender pour celles et ceux qui se lancent dans les crypto-monnaies. Une fois que vous avez fait vos premiers pas avec un ZenGo ou Coinbase, vous pourrez ensuite envisager cette dernière. Avant, c’est plus compliqué. Elle est toutefois bien plus complète et bien moins chère que les autres. C’est pour cette raison qu’elle plait autant aux professionnels.

Acheter du Bitcoin sur Binance

Au niveau de l’expérience utilisateur, elle est moins intuitive. Cependant, elle se distingue sur les fonctionnalités où elle possède un réel avantage par rapport à certains concurrents. Vous pouvez passer des ordres plus techniques (limités, stop, futures…), mais vous avez surtout accès à une variété de crypto-monnaies bien plus large que partout ailleurs. Ce sont plus de 100 crypto-monnaies qui sont disponibles, contre environ 50 sur Coinbase.

Parce qu’elle draine des volumes gigantesques, Binance est aussi capable de réduire au maximum les frais. Ils sont plus bas que chez les acteurs cités plus haut, en particulier si vous utilisez son jeton (Binance Coin). Pour ceux qui débutent tout juste avec le Bitcoin, il vaut mieux l’acheter sur des plateformes simples.

Si vous avez un niveau avancé, Coinbase Pro et Binance seront deux outils quasiment incontournables. Pour ceux qui veulent faire du trading sur les crypto-monnaies avec des allers/retours réguliers, c’est un bon choix. En revanche, si vous avez l’intention d’acheter du Bitcoin et de le conserver à long terme, vous serez mieux chez l’un des acteurs mentionnés plus haut.

Plateforme n° 1 mondiale Formation pour les débutants Zéro frais de dépôt (virement) Plus large choix de crypto-monnaies (>100) Voir l'offre Notre test 1

4) Revolut, la néobanque crypto-friendly

Revolut est une néobanque anglaise qui connait un grand succès. Elle permet d’accéder à un compte courant et une carte de paiement sans aucun frais. Outre ce service, elle a diversifiée sa gamme avec des produits d’investissement. Depuis son application mobile, vous pouvez acheter des actions, des matières premières ou encore des crypto-monnaies.

En quelques années, Revolut a conquis 15 millions de clients à travers l’Europe. En France, elle peut se targuer d’avoir dépassé le million d’utilisateurs actifs. Elle permet à ses clients de s’exposer à la volatilité des crypto-monnaies depuis son application. Cela dit, vous ne serez pas propriétaire de vos crypto-monnaies : elles devront rester dans l’application, et vous ne pourrez pas non plus les transférer à vos amis sur Revolut.

Cela dit, c’est un petit détail qui ne change pas grand chose pour les novices. Il faut voir Revolut comme une solution pour acheter du Bitcoin facilement, tout en utilisant le service pour gérer son budget au quotidien. Alors que ZenGo et Coinbase sont exclusivement tournés vers les crypto-monnaies, Revolut est un acteur plus traditionnel. Vous pouvez stocker des monnaies fiduciaires (euros…) et les utiliser avec la carte bancaire associée.

Au niveau des frais, Revolut distingue ses utilisateurs freemium de ses clients payants. Si vous avez la formule Revolut Premium ou Metal, vous serez facturé 1,50% de frais pour chaque achat de Bitcoin (ou toute autre crypto-monnaie). Si vous utilisez le compte gratuit, il faudra débourser 2,50% de frais pour chaque opération. Selon le volume que vous souhaitez réaliser, il faudra donc penser vers une formule plutôt qu’une autre.

Parmi les néobanques les plus populaires en France, Revolut est en concurrence directe avec N26. Cette dernière ne permet en revanche pas d’acheter ou vendre du Bitcoin. C’est donc un réel avantage que possède Revolut pour tous les amateurs de crypto-monnaies.

Si vous voulez vraiment vous lancer dans les crypto-monnaies, on ne vous recommandera pas forcément Revolut. ZenGo, Coinbase ou Binance sont des pure-players et vous êtes officiellement propriétaire de vos Bitcoins. Sur Revolut, c’est plutôt pour s’amuser et avoir une sorte d’exposition aux crypto-actifs. Si vous avez un vrai plan sur les crypto-monnaies, on ne le recommandera donc pas.

Pourquoi éviter le trading de CFD sur Bitcoin ?

Libertex ou eToro sont des plateformes qui ne permettent pas d’être propriétaire de Bitcoin. Elles permettent en revanche d’acheter des produits financiers qui vont répliquer la performance du Bitcoin (ou d’autres crypto-monnaies).

Vous ne serez donc pas propriétaire de la crypto-monnaie, mais vous serez propriétaire d’un produit financier risqué. Les plateformes aiment bien jouer la confusion, mais elles se distinguent nettement des ZenGo, Coinbase ou Binance sur ce point.

Elles n’hésitent pas à offrir des leviers pour vous permettre de gagner plus… ou perdre plus. Une étude sortie par l’AMF montre que plus de 90% des investisseurs perdaient de l’argent avec les CFD. Sur eToro, la plateforme affirme que ce ne sont “que” 67% des clients qui ont perdu de l’argent. Il faut prendre ce chiffre avec des pincettes puisque le cours des crypto-monnaies est largement monté dans les derniers mois. Cela implique que la plupart des gens ont fait du profit – d’où ce pourcentage plus raisonnable.

Si vous avez envie de miser sur les crypto-monnaies sur le long terme, mieux vaut éviter le trading. Nous vous conseillons plutôt d’aller vers des acteurs qui vont vous permettre d’investir dans la durée, en toute sérénité.

Cela vous permettra de passer les périodes de forte volatilité avec moins de stress. Typiquement, si vous avez un levier x5, les variations de votre portefeuilles seront aussi multipliées par 5 : si le Bitcoin perd 5%, votre portefeuille en perdra 50% ! Si votre compte tombe à zéro, eToro vous demandera alors de le réapprovisionner pour qu’il ne soit pas clôturé.

Stratégie à adopter avec le Bitcoin

N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C’est le principe le plus important à garder en tête à tout moment. Cela vaut aussi bien pour les crypto-monnaies que pour tout autre actif financier. Quelle que soit l’évolution du cours de cet actif, il faut toujours garder la tête froide et ne jamais se laisser dépasser par les émotions.

Pour ne pas s’emballer, il faut toujours fixer des règles : un objectif à atteindre (auquel il faut se tenir) et des protections en cas de baisse. Il faut savoir se fixer un plan d’investissement pour sécuriser son profit, palier par palier. Le Bitcoin ne montera pas à l’infini, il faut donc savoir se fixer des objectifs raisonnables pour ne pas sortir trop tard.

Au début de l’année 2021, la banque américaine JP Morgan a d’ailleurs donné un conseil à ses clients : investir 1% de leurs fonds dans le Bitcoin. C’est une façon pour ne pas risquer trop de capital tout en ayant une exposition certaine aux crypto-monnaies. Avec le cours de la devise qui monte, ce pourcentage pourra représenter un pourcentage plus important dans le portefeuille global.

Faut-il se focaliser sur le Bitcoin ? Faut-il choisir d’autres crypto-monnaies qui ont encore plus de potentiel ? Si vous débutez et que vous avez décidé d’acheter du Bitcoin il y a peu de temps, mieux vaut se concentrer sur les crypto-monnaies les plus importantes. Bitcoin et Ether sont les deux plus populaires. Elles sont aussi moins volatiles que les autres (bien qu’elles soient très volatiles comparées à des actifs financiers plus traditionnels).

Dans l’univers des crypto-monnaies, il y a toujours des modes. En 2017, il y a eu la bulle des ICO (Initial Coin Offering). Cette façon de lever des fonds a complètement disparu en 2018, laissant de nombreux investisseurs avec des pertes importantes. Depuis la fin 2020, la finance décentralisée (et les DeFi tokens) connaissent un immense succès. Jusqu’à quand ? Pareil pour les NFT ? Nulle ne sait.

Si vous démarrez avec les crypto-monnaies, mieux vaut acheter du Bitcoin dans un premier temps. C’est ce que font aussi les investisseurs institutionnels. Vous pouvez toutefois vous permettre d’investir une petite partie de votre portefeuille crypto dans des projets (encore) plus risqués. Il faudra adopter une stratégie d’investissement à plus court terme parce que les projets risqués peuvent disparaitre à un moment.

En mai 2021, le marché des crypto-monnaies a connu une correction terrible. Le Bitcoin a chuté de plus de 50% pour tomber sous les 30 000$ (contre 63 000 à son plus haut, quelques semaines avant). C’est la preuve qu’il faut n’investir qu’un montant limité. C’est aussi la preuve qu’il faut être patient et voir cela comme un pari sur le long terme. Si vous achetez du Bitcoin, il faut s’inscrire dans la durée.

Où va aller le cours du Bitcoin ?

A l’heure actuelle, il est très difficile de savoir jusqu’où va aller le cours du Bitcoin. Plusieurs experts affirment qu’il ne mènera nulle part. Depuis 2020, plusieurs banques ont toutefois revu leur position. Par exemple, un analyste chez JP Morgan anticipe un cours du Bitcoin autour des 146 000$. De son côté, Goldman Sachs a affirmé que les crypto-monnaies avaient “atteint un point de non-retour” et qu’elles allaient perdurer.

Les plus optimistes anticipent un cours du Bitcoin au delà du million de dollars. Quant aux plus pessimistes, ils pensent sérieusement que le cours tombera à zéro un jour ou l’autre. D’où l’importance de n’investir que ce que vous êtes prêt à perdre.

Il y a toutefois un paramètre important à prendre en compte avec le Bitcoin. Ce dernier sera disponible en quantité limitée (maximum 21 millions d’unités). Plus il se démocratisera (et donc plus les gens en voudront), plus le cours aura tendance à augmenter. La demande sera plus forte, mais l’offre restera toujours la même. C’est un point important qui distingue le Bitcoin des monnaies plus traditionnelles comme l’Euro ou le Dollar. Avec la crise sanitaire, les banques centrales n’ont pas hésiter à utiliser la planche à billets pour imprimer des devises.

Conclusion : où acheter du Bitcoin ?

Pour conclure maintenant cette page et tutoriel sur comment acheter des Bitcoins, il ne vous reste plus qu’à choisir la plateforme. Pour ceux qui veulent avoir l’expérience la plus simple, rapide et sécurisée, l’application mobile ZenGo sera le choix idéal. En quelques secondes, vous pourrez acheter vos premières crypto-monnaies (Bitcoin, Ether, Ripple…). Revolut offre une autre bonne alternative sur mobile, bien que vous ne serez pas à proprement parler titulaire du Bitcoin.

Acheter du Bitcoin

Pour ceux qui veulent acheter du Bitcoin mais également de nombreuses autres crypto-monnaies pour investir dans la durée, Coinbase est un très bon choix. Il donne un accès à une liste de crypto-monnaies beaucoup plus large. Si vous voulez placer des ordres plus techniques, Coinbase Pro sera alors l’évolution naturelle.

Enfin, pour les plus experts d’entre vous, Binance est un excellent choix. Il est plus compliqué, il est moins agréable à maîtriser, mais c’est un produit abouti. Les traductions en français sont parfois un peu approximatives, la cohérence du site est parfois délicate à comprendre. Mais au final, au niveau de la liquidité, des prix et de la variété de devises, c’est un choix évident.

Acheter du Bitcoin / Ether facilement Une app mobile simple et intuitive Ouvrir un compte en 19 secondes 10$ de Bitcoin offerts (cash back) Voir l'offre Notre test 1 Plateforme n° 1 mondiale Formation pour les débutants Zéro frais de dépôt (virement) Plus large choix de crypto-monnaies (>100) Voir l'offre Notre test 2

FAQ : comprendre le Bitcoin

Maintenant que nous en avons terminé avec notre tutoriel pour acheter du Bitcoin, vous devriez avoir les bases pour commencer à investir. Ci-dessous, nous avons rajouté quelques questions plus techniques qui pourraient vous aider dans la démarche. Nous restons à votre disposition si vous avez encore des interrogations à ce sujet.