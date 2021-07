Le prix du Samsung Galaxy S20 Ultra divisé par deux pour les soldes 🔥

18 mois ont suffit Ă diviser par le deux le prix du Samsung Galaxy S20 Ultra et c'est clairement, une offre en or pour les soldes.

© JDG

Mise Ă jour : l’offre n’est plus disponible

Meilleur smartphone Samsung l’annĂ©e dernière, et parmi les meilleurs du marchĂ©, le Galaxy S20 Ultra a droit Ă une très belle promotion Ă l’occasion de ces soldes. LancĂ© il y a 18 mois pour 1359 euros, le voilĂ qui s’Ă©croule Ă seulement 699 euros chez le marchand. Presque moitiĂ© prix donc. C’est très clairement une belle affaire pour ce tĂ©lĂ©phone qui n’a quasiment pas vieilli depuis sa sortie et surpasse encore très largement de nombreux tĂ©lĂ©phones sortis pourtant en 2021.

Profitez de l’offre

Samsung Galaxy S20 Ultra : smartphone Ă tout faire

Le Galaxy S20 Ultra n’est pas le dernier modèle en date de Samsung. Il a Ă©tĂ© remplacĂ© par le S21 cette annĂ©e, le smartphone a donc dĂ©sormais 18 mois d’existence, mais force est de constater qu’il vieillit très bien. Et pour cause, Flagship de son Ă©tat, le S20 Ultra embarquait dĂ©jĂ toutes les technologies qui sont Ă la mode en 2021. Il suffit de lire la fiche technique pour s’en rendre compte. Le Galaxy S20 Ultra arbore un grand Ă©cran de 6,9 pouces, AMOLED Ă©videmment, et avec un taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz. La dalle est sans surprise parfaite, l’expertise de Samsung dans ce domaine n’est plus Ă prouver. Avec une telle diagonale, elle est Ă©galement particulièrement Ă propos pour de la consommation de contenu en tout genre.

La machine est propulsĂ©e par un processeur Exynos 990 (8 cĹ“urs, Ă 2,73 GHz). ForcĂ©ment un peu moins performant que le 2100 de cette annĂ©e, il reste très efficace et permet de faire de tout ce que vous voulez avec votre smartphone, du jeu gourmand, en 3D, au montage vidĂ©o ou toute autre application vorace. 12 Go de mĂ©moire vive sont Ă ses cĂ´tĂ©s, c’est très intĂ©ressant pour le multitâche et la rĂ©activitĂ© gĂ©nĂ©rale de l’appareil. Le SoC prend Ă©galement en charge la 5G, c’Ă©tait un Ă©lĂ©ment important sur les tĂ©lĂ©phones premiums et cela veut aussi dire que le S20 Ultra est tout aussi “future proof” que son successeur. Comptez enfin 128 Go pour le stockage.

Le S20 Ultra frappe Ă©galement fort sur la photo avec module quadruple capteur de très, très bonne facture, avec en point d’orgue le fameux “space zoom”. Ce capteur permettant un zoom optique 5x est capable par le truchement du logiciel et des autres capteurs d’offrir un zoom hybride 100x. On ne peut que saluer la prouesse technologique, mĂŞme si, avouons-le, les clichĂ©s en zoom 100x ne sont pas toujours exploitable. En rĂ©alitĂ©, il vaut mieux Ă©viter d’aller au-delĂ de 50 sous peine de trop perdre en qualitĂ©. C’est d’ailleurs pour cela que le S21 Ultra ne monte qu’Ă 50x. Pour les deux autres, le capteur principal se compose de 108 mpx tandis que l’ultra grand-angle de 12 mpx. Le dernier est un capteur dit “ToF” qui sert Ă amĂ©liorer le mode portrait.

Les raffinements du premium

Comme tout smartphone premium qui se respecte, le S20 embarque de nombreux raffinements qui font qu’un smartphone n’est pas seulement haut de gamme, mais premium. Vient en premier lĂ certification IP68 (rĂ©sistant Ă l’eau), ce qui sera pratique cet Ă©tĂ©. On peut Ă©galement citer la recharge sans fil ainsi qu’un capteur d’empreinte sous l’Ă©cran. On y trouve Ă©galement esthĂ©tique travaillĂ©e. On pense notamment aux bordures incurvĂ©es ou une face arrière en verre du plus bel effet.

Le Galaxy S20 Ultra tourne sous Android 11 avec la surcouche One UI en version 3.1. Elle est aujourd’hui considĂ©rĂ©e comme l’une des meilleures interfaces Android du marchĂ©. Samsung a vraiment fait un travail exemplaire sur ce point. Enfin, la batterie de 5000 mAh permet au tĂ©lĂ©phone de tenir une journĂ©e d’utilisation loin d’une prise sans problème, mais vous aurez sans doute du mal Ă dĂ©passer la journĂ©e et demie dans le meilleur des cas.

Profitez de l’offre