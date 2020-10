Bons plans [Bon Plan] Précommandez Call of Duty: Black Ops Cold War à 53,99 euros avec des bonus exclusifs et un accès anticipé à la beta !

Activision a annoncé que Call of Duty: Black Ops Cold War sortirait le 13 novembre 2020 sur PC, Xbox One et PS4. Les développeurs Treyarch sont à la baguette pour ce nouvel opus de la série et vont nous entrainer dans les années 80, à la suite directe des Black Ops précédents. Précommandez dès aujourd’hui le jeu sur PC chez Gamesplanet avec 10% de réduction soit 53,99 euros ! Si vous précommandez Call of Duty: Black Ops Cold War, vous pourrez commencer à enchainer les frags deux jours plus tôt dès le 15 octobre 2020. Pour les autres, il faudra attendre le 17 octobre pour découvrir le jeu. La BETA se terminera ensuite le 19 octobre.

Comme dans Call of Duty: Modern Warfare, le prochain épisode de la série COD contiendra une campagne solo explosive qui emmènera les joueurs dans des lieux emblématiques du conflit comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, le quartier général du KGB et bien d’autres encore.

Sur le front du multijoueur, attendez-vous à voir toute une gamme d’armes et d’équipements sur le thème de la guerre froide. Comme pour les précédents épisodes de Treyarch, Call of Duty: Black Ops Cold War reprendra le mode Zombies pour de nouvelles expériences coopératives. La suite de Call of Duty: Warzone sera également de la partie.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Comparatif des éditions PC Standard et Ultimate

Vous pouvez déjà acheter et activer le jeu Call of Duty: Modern Warfare sur Gamesplanet, distributeur officiel des jeux Activision. Vous recevrez des contenus bonus accessibles immédiatement dans CoD Modern Warfare et Warzone ainsi qu’un accès anticipé pour jouer à la BETA en anticipé dès qu’elle sera disponible ! Voici un tableau recap pour comparer facilement le contenu des éditions Standard et Ultimate du jeu PC :

A noter qu’une fois acheté, le jeu s’activera directement sur votre compte Battle.net. Il n’y a pas de clé. Voici quelque détails supplémentaire sur les précommandes :

Activation immédiate dès aujourd’hui

Accès en anticipé, avant les autres joueurs, à la BETA ouverte

Accès au prétéléchargement dès son lancement

Accès immédiat à des contenus bonus dans Call of Duty Modern Warfare et Warzone dès aujourd’hui : l’opérateur Frank Woods, son fusil d’assaut M4A1 « Vieux Fidèle », une Réplique (taunt) « Adieu », l’Exécution « Vengeance »

Pack d’armes Confrontation pour les 2 éditions Standard et Ultimate

Pour l’édition Ultimate exclusivement : Le Pack Air, Terre et Mer avec 3 armes, 3 opérateurs, 3 véhicules en plus

Pour l’édition Ultimate exclusivement : le Pack Passe de Combat (20 niveaux gratuits)

Chez Gamesplanet, vous pouvez choisir entre les éditions Standard et Ultimate de Call of Duty : Black Ops Cold War. Quelle que soit l’édition que vous choisissez, le processus d’activation est le même. Voici comment faire :

Étape 1 : Dans votre bibliothèque Gamesplanet, vous trouverez Call of Duty: Black Ops Cold War présent dans la vue d’ensemble après votre achat. Si vous cliquez sur le titre, vous arriverez sur la page d’activation. Si votre compte Blizzard Battle.net n’est pas encore lié à votre compte Gamesplanet, cliquez sur le bouton « Connectez-vous à Battle.net ». Sinon, passez à l’étape 4. Si vous souhaitez créer un lien vers un autre compte Battle.net, vous devez absolument supprimer le lien actif avant l’activation (« Déconnectez-vous pour changer de compte ») et ensuite connecter Gamesplanet au compte Battle.net approprié. Si nécessaire, vous pouvez créer un tout nouveau compte Battle.net sur la page d’enregistrement de Blizzard.

Important : un jeu activé sur un compte Battle.net ne peut pas être transféré ultérieurement sur un autre compte et l’activation ne peut pas être annulée. Faites donc très attention à ce que le bon compte Battle.net soit lié à Gamesplanet.

Étape 2 : Après avoir cliqué sur « Connexion à Battle.net », vous arriverez sur la page de connexion de Blizzard dans votre navigateur. Saisissez les informations de votre compte à cet endroit pour vous connecter.

Étape 3 : Blizzard vous demandera la permission de lier votre compte Battle.net à votre bibliothèque Gamesplanet. Blizzard ne nous transmet aucune donnée privée. L’interface automatisée et officielle n’est utilisée que pour activer les jeux Blizzard. Cliquez sur le bouton « Autoriser ».

Étape 4 : Dès que votre compte Blizzard est lié à Gamesplanet, votre identifiant Blizzard s’affichera ici, derrière « Compte Battle.net : ». Veuillez vérifier à ce stade si le compte sur lequel vous souhaitez activer COD Black Ops Cold War est bien lié. Pour modifier votre compte Blizzard, cliquez sur « Se déconnecter pour changer de compte ». Le bon compte est lié ? Excellent ! Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton vert « Activer sur Battle.net » et Call of Duty : Black Ops Cold War sera lié à votre compte Blizzard. Le processus d’activation est maintenant terminé et ne peut plus être inversé.

Étape 5 : Activation terminée avec succès ! La page Gamesplanet vous indique à quel compte Battle.net Cold War est lié et quand il a été activé. Si nécessaire, le lien Gamesplanet avec votre compte Battle.net peut être supprimé sur la page des connexions Blizzard après l’activation.

Étape 6 : Afin d’installer et de jouer Cold War à la sortie ou pendant la bêta, vous devrez installer le client Battle.net de Blizzard pour Windows. Après l’activation, « Call of Duty: BOCW » apparaît à gauche dans la liste des jeux. C’est la confirmation que votre exemplaire de Call of Duty Black Ops Cold War a été lié avec succès à votre compte Battle.net. Il ne reste plus qu’à vous amuser !

Note : le client Battle.net ne fait pas encore la différence entre l’édition Standard et l’édition Ultimate. Mais vous pouvez être sûr que si vous avez activé l’édition Ultimate de Gamesplanet, vous obtiendrez tout le contenu de cette édition.

Détails des bonus de Call of Duty: Black Ops Cold War

En précommandant Call of Duty: Black Ops Cold War, vous obtiendrez votre accès anticipé pour la prochaine phase BETA ouverte et un accès immédiat au pack opérateur Frank Woods dans Call of Duty: Modern Warfare et dans Call of Duty: Warzone. Vous aurez accès immédiatement à ce contenu bonus après avoir acheté le jeu sur Gamesplanet puis activé Black Ops Cold War sur votre compte Blizzard. D’autres contenus sont inclus avec le jeu : le pack Confrontation sera disponible dans le jeu à la sortie et le Pack Passe de Combat ainsi que le Pack Air, Terre et Mer seront inclus pour ceux qui ont acheté l’édition Ultimate.

Précommandez l’édition Standard ou Ultimate et obtenez :

Un accès anticipé à la Bêta ouverte

L’opérateur Frank Woods et un plan d’arme pour fusil d’assaut à utiliser dès à présent dans Call of Duty®: Modern Warfare® and Call of Duty®: Warzone™

Autre contenus livrés avec le jeu:

L’édition Standard comprend le jeu et le Pack d’armes Confrontation.

L’édition Ultimate, comprend le Pack Air Terre et Mer ainsi que le Pack Passe de Combat, en plus du jeu et du Pack d’armes Confrontation :

Le Pack Air, Terre et Mer : Chaque pack contient 1 apparence opérateur, 1 apparence véhicule et 1 plan d’arme soit : 3 apparences d’opérateurs 3 apparences de véhicules 3 plans d’armes

Le Pack Passe de Combat (Passe de Combat pour une saison et 20 niveaux gratuits)

Après avoir acheté puis activé COD Black Ops Cold War depuis votre compte Gamesplanet, les contenus bonus vous attendront dans COD Modern Warfare et Warzone. Vous obtiendrez les bonus suivants :

Opérateur Frank Woods de la Coalition (Apparence)

Plan d’arme M4A1 « Vieux Fidèle »

Réplique « Adieu »

Exécution « Vengeance »

L’opérateur de Black Ops, Frank Woods, vous attend dans l’écran de sélection de l’opérateur de la Coalition (en bas à droite), reconnaissable avec la bandeau vert.

Vous trouverez les plans du fusil d’assaut M4A1 Vieux Fidèle dans l’armurerie accessible dès le niveau 4. Assignez l’apparence noir et or directement sur l’arme depuis le menu équipement.

Frank Woods peut aussi être personnalisé. Appuyez sur la touche « X » lorsque vous avez sélectionné l’opérateur Woods puis sélectionnez « Adieu » comme Réplique et le mouvement d’Exécution au couteau « Vengeance » dans la liste des mouvements d’Exécution. Ces deux compétences ont une qualité de niveau « épique ».