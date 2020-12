Avec cet ASUS Vivobook S, les 6 cœurs du dernier Ryzen 5 tombent à 549 euros

Amazon propose aujourd’hui le PC Portable 14″ Asus Vivobook S S413IA-EK571T en promotion. Alors qu’il est déjà par nature d’un bon rapport qualité-prix, il est d’autant plus intéressant quand il chute à 549 euros. La livraison peut être effectué avant Noel.

Si vous êtes à la recherche d’un PC performant, réactif, portable et surtout pour un prix contenu, alors cette promotion pourrait vous séduire. Ce ASUS Vivobook S profite de 21 % de promotion, soit 150 euros de réduction. On le trouve à 549 euros au lieu de 699 euros.

Le ASUS Vivobook S en détail

La version du ASUS Vivobook S qui est proposée ici embarque un processeur AMD Ryzen 5 4500U — la dernière génération pour ordinateurs portables — cadencé à 2,3 GHz, 8 Go de RAM DDR4 2400 MHz ainsi que 256 Go de SSD PCIe pour assurer des ouvertures rapides des applications. C’est largement suffisant pour faire tourner la majorité des applications, même gourmandes, ainsi que quelques jeux vidéo avec sa carte graphique AMD Radeon Vega 6. Pour de la bureautique, ce PC est un petit bijou qui vous répondra au doigt et à l’œil. Surtout, c’est l’un des rares laptops à proposer 6 cœurs pour un prix aussi contenu.

Du côté de l’écran, on regrettera très certainement la dalle LCD TN qui reste loin de la qualité d’une dalle IPS ou VA. L’affichage repose ici sur une taille de 14 pouces, offrant une dimension Full HD (1920 × 1980), tout ce qu’il y a de plus classique.

Ce Asus VivoBook S413IA-EK571T est bien sûr pensé pour son côté nomade, avec un poids de 1,4 kg (avec batterie) et des dimensions de 324 × 215 × 19,1 mm. La batterie annoncée plafonne à 4 heures, ce qui est suffisant pour des déplacements réguliers. Sans surprise, on retrouve Windows 10 d’installé sur l’ordinateur.

La connectivité est assurée par le Wi-Fi ax et le Bluetooth 5.0. Pour la connectique, ce PC portable est plutôt bien fourni puisqu’il accueille 2 USB 2,0 + 1 USB 3.2 + 1 USB 3.2 Type-C (Gen1), HDMI 1,4 et un port microSD.