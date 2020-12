[Bon Plan] Un lot de 2 webcams Xiaomi Mijia à 25 euros pour vos visioconférences

Cela fait plusieurs mois que vous faites des visio-conférences sans pouvoir montrer votre trombine, ces deux webcams de Xiaomi à 25 euros vont résoudre le problème.

Que cela soit pour travailler pour streamer, les webcams Xiaomi Mijia HD feront très bien leur office. Il s’agit de caméra 720p assez basiques, qui répondront à des usages courants. Ce lot de 2 webcams est proposé 25 euros sur Gearbest avec le code promo « S5BD4864ABD53000 » à renseigner lors du paiement. Pratique si vous souhaitez équiper deux machines, par exemple la votre et celle de la personne de qui partage votre vie.

Code promo : S5BD4864ABD53000

La Webcam Xiaomi Mijia en détail

Comme nous le disions en introduction, cette webcam Xiaomi Mijia n’a guère d’autre ambition que de vous permettre de faire des visioconférence en image avec une qualité décente. Elle se contente d’une image en 720p et non Full HD comme il est désormais courant sur les modèles un peu plus haut de gamme. Elle est évidemment équipée d’un micro et se connecte en USB 2.0 à votre ordinateur.

Elle est plutôt pensée pour se fixer à un écran d’ordinateur portable en raison de son système de fixation. Idéale donc pour les laptops qui n’auraient pas de webcam, même s’ils sont désormais de plus en plus rares. Ceci étant, elle fonctionnera également les moniteurs de PC fixes à condition toutefois qu’il ne soit pas trop épais ou d’une forme étrange. Elle viendra se poser sur le haut de votre moniteur.

Pour le reste tout est plug and play, il suffit de la brancher et le tour est joué. Elle sera reconnue automatiquement par votre ordinateur. Qu’il s’agisse d’un PC sous Windows ou d’un Mac.