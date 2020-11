[Black Friday] Jusqu’à 50% de réduction sur ces produits Aukey dont les écouteurs Bluetooth EP-T27 à 35 euros !

Alors que le Black Friday arrive à grands pas, Aukey propose jusqu’à 50% de réduction sur une sélection de produits !

AUKEY EP-T27

Les écouteurs Bluetooth AUKEY EP-T27 avec étui de chargement sont propulsé par un SoC audio Bluetooth Qualcomm avancé avec prise en charged’aptX et AAC. Ces écouteurs sont équipés de 4 microphones (2 par écouteurs) qui utilisent la dernière technologie de réduction du bruit cVc 8.0 pour filtrer le bruit de fond et capter avec précision votre voix pendant les appels. Ils sont également résistants à l’eau avec une certification IPX7. Enfin, leur autonomie est de 25 heures grâce à leur boitier de charge, ce qui fait environ 5 heures complètes d’écoute sur une seule charge. Notons aussi la charge rapide via USB-C en 2 heures. Il sont proposé au prix de 35,99 euros.

AUKEY EP-T31 True Wireless

Ces écouteurs Bluetooth EP-T31 True Wireless proposent une autonomie de plus de 4 heures sur une seule charge et l’étui de chargement prolonge la lecture à plus de 28 heures lors de vos déplacement ! De plus, vous pouvez les recharger sans fil ou via USB-C. Ils sont équipés d’une technologie à très faible latence afin d’accélérer le traitement audio pour une synchronisation sonore fluide lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux. Résistants à l’eau (IPX5), ces écouteurs bénéficient d’un contrôle intelligent avec deux capteurs de proximité infrarouges qui détectent l’état de port pour une lecture et une pause automatiques. La commande tactile multifonctionnelle permet quant à elle un contrôle intuitif de la musique et une gestion des appels. Ils sont disponibles pour 26,99 euros.

AUKEY Series T10

Les écouteurs Bluetooth sans Fil Aukey Key Series T10 offrent 7h d’écoute par charge et 28 h au total grâce à leur boiter. Ils sont équipés du Bluetooth 5, du chargement via USB-C mais aussi sans Fils (Qi), de l’étanchéité IPX5, le tout au prix de 39.99 euros (au lieu de 49,99 euros) !

AUKEY CB-H36

Le Hub USB 3.0 4 Ports de AUKEY est ultra Slim et surtout en Aluminium ! Autoalimenté, il est compatible avec la majorité des ordinateurs, et synchronise vos données jusqu’à 5 Gbps. Disponible pour 9,59 euros.

AUKEY PC-LM1E

Cette Webcam 1080P Full HD avec Microphone Stéréo de Aukey, dispose d’un capteur d’image CMOS 1/2,9″ et d’une résolution de 1920 ×1080p. Elle est Plug and Play grâce à USB Classe de Périphérique Vidéo (UVC) ce qui lui permet d’être compatible avec une majorité d’ordinateurs. Notons qu’elle est équipée de deux microphones numériques assurent un son clair et naturel tout en réduisant considérablement le bruit de fond. Disponible actuellement pour 26,34 euros (-47%)!