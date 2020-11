[Hottes Days] L’ampoule connectée Xiaomi YEELIGHT YLDP05YL à 10€

Aliexpress propose actuellement l’ampoule connectée Xiaomi YEELIGHT YLDP05YL blanche au prix de 10,99 euros ! Livraison sous 15 jours, prix valable 48h seulement dans la limite des stocks disponibles.

Cette ampoule LED au format E27 offre une température de couleur blanche de 2700 à 6500K, et une luminosité ajustable jusqu’à 800 lm. L’ampoule YEELIGHT connectée de Xiaomi offre une multitude de couleurs (dont la possibilité d’avoir la même couleur qu’un objet, un mur, etc.) ou encore la synchronisation musicale. Parmi ses atouts : aucun point de connexion n’est requis pour la faire fonctionner et sa compatibilité avec Google Assistant et Alexa pour une commande à la voix. Enfin, le contrôle à distance peut se faire à n’importe quel moment et n’importe où depuis son smartphone, grâce à l’application Mi Home.