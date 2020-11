Bons plans [Black Friday] La Surface Go 2 et ses accessoires à moins de 600 euros

Le pack comprenant la Surface Go 2, le Type Cover (clavier) ainsi que le Surface Pen (stylet) est en promotion. On le trouve sur le Microsoft Store à 599 euros.

La tablette hybride de Microsoft, la Surface Go 2 profite aujourd’hui d’une jolie remise à l’occasion de la semaine du Black Friday. Alors qu’elle est habituellement proposée à plus de 800 euros avec ses accessoires principaux, elle profite actuellement d’une promotion de plus de 25 %. Ce bundle est à retrouver à 599 euros au lieu de 838,98 euros.

La Microsoft Surface Go 2 en détail

La Microsoft Surface Go 2 s’articule sur un écran tactile de 10,5 pouces, avec une résolution améliorée de 200 ppi, qui affiche une définition Full HD+ de 1920 × 1080 pixels. On parle ici d’une tablette hybride, c’est-à-dire qu’elle est capable de fonctionner comme un ordinateur portable, bien pratique pour la bureautique notamment. Cette 2e version de la Microsoft Surface intègre en particulier le Bluetooth 5.0 ainsi que le Wi-Fi 6.

Les performances sont assurées par un processeur Intel Pentium 4425Y, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cela permet de travailler, naviguer sur Internet et même jouer à des jeux sans souffrir de ralentissement. C’est Windows 10 S qui est d’ailleurs installé sur la machine : il s’agit d’une version allégée du système d’exploitation. En outre, sachez que toutes les installations de logiciels passeront par le Microsoft Store. Côté usage, l’autonomie n’est pas en reste, puisque cette tablette hybride permet de tenir jusqu’à 10 heures avec une charge pleine. La Surface Go 2 est un outil qui vous suivra partout, et ne pèse que 544 g.

Enfin, ce pack inclut tout les accessoires nécessaires pour tirer le maximum de votre Microsoft Surface Go 2. Pour un meilleur confort de frappe, on retrouve le clavier Type Cover. Celui-ci est rétro éclairé et embarque un pavé tactile pour naviguer plus facilement, comme sur un ordinateur portable. Enfin, si vous souhaitez dessiner, écrire, ou même signer électroniquement, le stylet Surface Pen est fourni.