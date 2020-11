X51 et Y70 : les derniers fleurons de Vivo sont en promotion, leurs écouteurs true wireless offerts en prime

Du 27 novembre au 30 novembre, la marque Vivo lance une offre promotionnelle sur 2 de ses téléphones. Les X51 et le Y70 deviennent encore plus abordables et profitent d’une remise exceptionnelle. Retrouver l’ensemble des détails dans cet article.

La marque Vivo s’est officiellement lancée en France en octobre 2020. Plusieurs modèles ont alors été dévoilés, dont le X51 et le Y70. Pour une semaine seulement, Darty et la Fnac les commercialisent accompagnés d’une remise. Le Y70 passe à 259 euros, et le X51 à 699 euros. Et en plus de cela, les écouteurs true wireless Neo sont offerts, d’une valeur de 129,90 euros.

Le Vivo Y70 en détail

Le Y70 est un smartphone d’entrée de gamme au rapport qualité-prix réussi. Sorti en 2020, il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,44 pouces aux bordures très fines. Le résultat visuel est splendide, et l’écran occupe 85 % de la façade. Les contenus s’affichent en Full HD+ (2400 x 1080 pixels). De plus, un capteur d’empreinte est intégré directement sous l’écran, pour faciliter le déverrouillage de votre terminal.

Pour fonctionner, le constructeur a doté le Y70 d’un Snapdragon 665, qu’on ne présente plus, ainsi que de 8 Go de RAM. C’est largement suffisant pour une navigation fluide, mais aussi pour lancer quelques jeux en 3D. Enfin, le stockage est assuré par 128 Go, extensible jusqu’à 1 To supplémentaire via une carte Micro SD. Le domaine de la photo n’est pas en reste sur ce smartphone, puisqu’on trouve un triple capteur au dos, avec un principal de 48 mégapixels. Les photos sont réussies, ce qui est loin d’être le cas de tous les appareils dans cette tranche de prix.

L’autre grand atout du Vivo Y70, c’est son autonomie. On trouve une batterie de 4100 mAh qui lui procurent une grande endurance tout au long de la journée. Enfin, le téléphone est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui vous permet notamment de récupérer 60 % de batterie en une demi-heure. Du 27 novembre au 30 novembre, profitez de 20 euros de remise immédiate, soit 259 euros au lieu de 279 euros.

Le Vivo X51 en détail

Le X51 5G est un véritable concentré de technologie. Ce smartphone repose sur une fiche technique impressionnante pour un prix toujours aussi contenu. Le X51 présente un superbe écran OLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement 90 Hz, garantissant une excellente fluidité.

Le plus intéressant réside très certainement dans son duo puce-mémoire : on trouve un processeur Snapdragon 765G, accompagné par 8 Go de RAM. Cela permet d’assurer d’excellentes performances dans les jeux vidéo en 3D et dans les applications les plus gourmands du marché. De plus, ce téléphone est compatible avec la 5G, qui vient d’apparaître en France. Le modèle ici proposé inclus 256 Go de stockage.

Le Vivo X51 est extrêmement complet, et cela se vérifie également avec sa partie photo. Au dos de l’appareil, on retrouve un ensemble de 4 capteurs photo, avec un principal grand angle de 48 mégapixels (Sony IMX598 personnalisé). Surtout, le téléphone peut se targuer d’inclure le premier capteur photo grand-angle équipé d’une stabilisation 5 axes du marché. Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels a été positionné à l’avant, de manière très discrète.

Tout comme le Vivo Y70, pas besoin de passer son temps à recharger son appareil à longueur de journée. Ici, une batterie de 4315 mAh a été intégrée à l’intérieur, ce qui permet de tenir largement le temps d’une journée en utilisation normale. Si besoin est, vous pouvez également diminuer la fréquence de rafraîchissement de 90 à 60 Hz. En outre, le téléphone est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui vous permet de le recharger entièrement en un peu plus d’une heure. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test du Vivo X51 5G.

Du 27 novembre au 30 novembre, Darty et la Fnac vous permettent de profiter d’une remise immédiate de 100 euros sur votre Vivo X51 5G ainsi que des écouteurs true wireless Neo offerts (d’une valeur de 129,90 euros !). Le tout pour la somme de 699 euros, soit 228 euros de moins que la valeur totale du pack.

Sachez enfin que le X51 bénéficie d’une réduction différée de 100 euros chez Bouygues Télécom. Il est ainsi accessible à partir de 1 euro (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) jusqu’au 30/11 avec le forfait Sensation 90 Go compatible 5G et à partir de 99 euros (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) avec le forfait Sensation 60 Go lui aussi compatible 5G.

Cet article est sponsorisé par Vivo. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.