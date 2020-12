[Black Friday] Les Airpods 2 avec boitier de charge tombent sous les 150 €

Les écouteurs sans fil ultra populaires d’Apple, les Airpods 2, sont en promotion à l’occasion du Black Friday. On les trouve à 149,99 euros sur Cdiscount.

La version avec boitier de charge filaire des Airpods 2 profite aujourd’hui d’une promotion sympathique de 20 euros. Régulièrement proposés à 169 euros, ils tombent aujourd’hui à 149 euros. Un prix contenu pour une référence parmi les écouteurs sans fil du marché.

Les Airpods 2 en détail

Les Airpods 2 figurent, depuis leur sortie, dans le peloton de tête des meilleurs écouteurs sans fil. Cela s’explique par une qualité sonore est une connectivité réussie. La 2e version des Airpods est équipée par la puce Apple H1, qui permet aussi d’améliorer l’autonomie. Avec une seule charge, vous pouvez atteindre 5 heures d’écoute.

Les Airpods 2 sont particulièrement efficaces et séduisants pour les détenteurs d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPad. Vous pouvez ainsi recevoir et passer des appels téléphoniques, écoutez votre musique, mais aussi utiliser l’assistant vocal Siri. Plusieurs fonctionnalités sont également bien pratiques au quotidien : un mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette ou encore une commande à configurer via un double tap.

Il est également possible d’utiliser ces écouteurs sur un appareil Android, bien que leur utilisation en soit limitée. Il suffit de les appareiller via le Bluetooth 5.0. La version ici présentée inclut un boîtier de charge filaire qui vous permet de décupler l’autonomie. En plus des 5 heures d’écoute rapportées plus haut dans l’article, vous pouvez monter jusqu’à 24 heures d’autonomie avec ce petit boîtier !

