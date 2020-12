[Black Friday] La Xbox Series S + 3 mois offerts d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate à 319,99 €

Les offres de fins d’années sont très importantes pour les e-commerçants et les acheteurs. C’est le moment idéal pour se faire des cadeaux ! Malgré les problèmes de stocks, des Xbox Series S, Cdiscount vous permet d’acquérir votre nouvelle console avec en supplément trois mois de Xbox Game Pass offert ! Retrouvez dès maintenant ce pack Xbox Series S à 319,99 € à l’occasion du Black Friday !

Une version 100 % digitale

C’est une excellente nouvelle pour les fans des consoles de Microsoft. La Xbox Series S est disponible sur Cdiscount pour quelques heures ou quelques jours selon les stocks que possède l’e-commerçant. Plus petite et moins large que sa grande sœur la Xbox Series X, cette version sera parfaite pour les personnes qui n’ont pas l’intention d’acheter des jeux physiques. Un gain de place et d’argent étant donné que cette Series S ne dispose pas de lecteur Blu-ray pour 319,99 €. Elle est en revanche moins puissante que sa grande sœur Series X.

Offrez-vous 100 jeux pendant trois mois

Inclus dans le pack de Cdiscount, vous pourrez profiter de trois mois offerts grâce à l’achat de la Xbox Series S. Cet abonnement vous permettra d’accéder à la bibliothèque complète proposée par Microsoft et à trois mois d’abonnement Gold. Une offre qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir d’anciens jeux. Accéder directement à vos jeux depuis la Xbox Series S, PC sous Windows et même Android. En bref, le bon plan idéal pour ceux qui mettent toutes leurs économies dans l’achat de la Xbox Series S.

Le Xbox Game Pass vient d’ailleurs d’être agrémenté de nouveaux jeux pour le mois de décembre :