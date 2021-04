[Bon Plan] L’ampoule connectée Yeelight GU10 baisse à 13€

Il existe des centaines de références d’ampoules connectées mais s’il y a bien un modèle à ne pas négliger c’est la Yeelight GU10.

Les ampoules connectées ont envahi notre quotidien. Elles peuvent s’adapter facilement à la situation des culots toujours plus variés. Or, cette Yeelight GU10 vous permettra de changer vos ampoules encastrées par de nouvelles qui seront connectées. Vous pourrez ainsi rentrer chez vous et directement allumer vos lumières à la voix à l’aide des assistants vocaux (Amazon Alexa ou Google Assistant). Nous parlons d’ampoules encastrées car ce genre de culot est souvent utilisé pour ça mais ce genre de culot se retrouve à d’autres endroits.

En tout cas, si vous souhaitez investir dans de nouvelles ampoules qui sont en plus de ça connectées, c'est le moment de foncer.

La Yeelight GU10 propose des fonctionnalités intéressantes sans faire de compromis

Bien que les ampoules connectées sont dans la plupart des cas, dédiées à un seul assistant vocal, la Yeelight GU10 obéira au doigt et à la voix avec Siri (grâce à l’application Homekit), Google Assistant et Alexa. Connectée au réseau WIFI de la maison, vous pourrez programmer l’allumage ou l’extinction de la lumière grâce à votre smartphone (application Mi Home ou depuis une application tiers à l’image d’IFTTT).

En ce qui concerne la lumière (c’est un point important tout de même), la Yeelight GU10 vous permettra d’éclairer votre pièce à la couleur que vous souhaitez (16 millions couleurs RGB). Si vous voulez que votre salon soit une lumière un peu plus jaune, ou que votre bureau soit éclairé en rouge pour des heures de gaming torride avec votre ordinateur, c’est tout à fait possible. Les LED offrent une consommation d’énergie très basse, et pourront vous restituer les couleurs de votre choix en quelques secondes avec un faisceau à 36°. L’intensité de la lumière pourra être augmentée ou au contraire, baissée afin de garder une ambiance cocooning devant un film ou lors du repas.

L'installation est très simple que ça soit pour l'ampoule connectée elle même ou encore, la connecter au réseau WIFI de votre domicile. En bref, c'est une excellente ampoule connectée qui n'attend plus que vous pour briller.

