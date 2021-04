[Bon Plan] Les écouteurs sans fil QCY T1C sont à 10,80€

Le marché des écouteurs sans fil n’aura jamais été aussi fort avec notamment Apple, Samsung, Google ou encore Oppo. Néanmoins, des marques tentent leur chance et arrivent avec brio à conquérir certains foyers. C’est le cas des QCY T1C qui arrivent à faire leur place dans un marché très tendu. Les écouteurs sans fil de la marque sont en promotion sur Aliexpress à l’aide de ce code promo…

Dans un premier temps, sachez que si vous vous attendiez à des écouteurs classiques, passez votre chemin. Les QCY T1C sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires. Ils proposent des fonctionnalités très intéressantes et relativement proches des écouteurs sans fil haut de gamme. Le design des QCY T1C est très classique et très semblable aux autres concurrents. Ils ne doivent pas être mis de côté, car il se pourrait que ces écouteurs sans fil soient la prochaine paire que vous allez acquérir d’autant plus qu’ils sont en promotion ! Si vous cherchiez des écouteurs Bluetooth en promotion, ces derniers sont en promotion sur Aliexpress au prix de 10,80€.

Un design pensé pour le confort auditif

S’il y a bien quelque chose que les personnes détestent par-dessus tout c’est que les écouteurs sans fil tombent dès qu’un quelconque mouvement brusque est réalisé. Les QCY T1C proposent un design très bien pensé afin qu’ils soient bien calés une fois installé dans l’oreille. Cette ergonomie apporte notamment une meilleure réduction de bruit passive pour éviter d’être dérangée par les bruits extérieurs. Ils sont livrés avec différents embouts pour adapter chaque écouteur avec le conduit auditif que vous avez. C’est une étape très importante, car il en va de votre confort auditif et ergonomique.

En ce qui concerne la qualité audio, vous disposerez d’un driver de 6 mm dans chaque écouteur afin de restituer à la perfection les aigus, les médiums ainsi que les basses. Les QCY T1C possèdent la technologie Bluetooth 5.0 afin d’avoir une meilleure stabilité et une meilleure portée entre les deux appareils. D’ailleurs, ces écouteurs sans fil proposent un CODEC audio AAC/SBC, ce ne sont pas les meilleurs CODECS sortis à ce jour, mais ils vous rendront de bons et loyaux services au quotidien.

Des QCY T1C avec une bonne autonomie

Au niveau de l’appairage des QCY T1C, vous devrez simplement approcher vos écouteurs près de votre smartphone afin de les appairer. Cette fonctionnalité est déjà présente chez les AirPods d’Apple par exemple. Une fois synchronisé, vous pourrez personnaliser certaines données depuis l’application dédiée. Cette dernière est disponible gratuitement depuis le Google Play Store ainsi que l’App Store. D’ailleurs, vous aurez la possibilité de faire appel à l’assistant vocal présent sur votre smartphone (Siri, Google Assistant et Alexa) à l’aide des QCY T1C.

En ce qui concerne l’autonomie des QCY T1C, les écouteurs sans fil vous permettront d’écouter de la musique pendant quatre heures d’affiler. Une fois déchargé, le boîtier vous permettra de prolonger l’expérience pendant vingt heures supplémentaires grâce à sa batterie de 380 mAh. En bref, des écouteurs sans fil à ne pas négliger d’autant plus qu’ils sont en promotion sur Aliexpress au prix de 10,80 €.

