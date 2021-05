Bon plan : prix rarement vu pour l’excellent Samsung Galaxy A51 (128Go) ! 🔥

Profitez d'un prix rarement vu pour le Samsung A51 en version 128Go Ă l'occasion des French Days !

A l'occasion des French Days, CDiscount propose l'excellent Samsung Galaxy A51 version 128Go Ă seulement 235 euros en utilisant le code FD15 !

Le Samsung A51 en détails

PrĂ©sentĂ© en dĂ©but 2020, le Samsung Galaxy A51 est un des smartphones les plus vendus ! Proposant un tarif abordable, ce dernier ne lĂ©sine pas sur ses caractĂ©ristiques, en faisant un appareil dotĂ© d’un excellent rapport qualitĂ©/prix.

PropulsĂ© par un processeur Samsung Exynos 9611, l’une des puces les plus puissantes pour un modèle de cette catĂ©gorie, le Galaxy A51 Ce est dotĂ© d’un quadruple module photo : on retrouve ainsi un capteur principal 48 Mpx, un capteur ultra grand-angle, un capteur pour les portraits et un objectif macro, sans oubliĂ© un capteur de 32 MP f/2,2 Ă l’avant.

En dĂ©pit de ce prix contenu, le Samsung A51 est dotĂ© d’un Ă©cran Infinity-O super AMOLED de 6,5 pouces (dĂ©finition FHD de 2400 x 1080 pixels), du Bluetooth 5.0, de 4 Go de RAM ou encore d’une capacitĂ© de 128Go (extensible via un port microSD). Il tourne sous OneUI, une surcouche de l’OS Android dĂ©veloppĂ© par le constructeur. Cette version est très aboutie et souvent mise Ă jour, elle offre le plein de fonctionnalitĂ©s et de la souplesse aux utilisateurs. Son fonctionnement est simple et efficace, c’est une des meilleures propositions du marchĂ©.

Double Sim, ce modèle fait très fort cĂ´tĂ© autonomie avec une puissante batterie de 4 000 mAh couplĂ©e avec une puce optimisĂ©e. De quoi l’utiliser durant plus d’une journĂ©e avec un usage standard, c’est l’assurance de pouvoir appeler et jouer avec vos applications sans inquiĂ©tude.

Toutes ces caractĂ©ristiques expliquent aisĂ©ment pourquoi le Samsung Galaxy A51 est un des meilleurs smartphones d’entrĂ©e de gamme Ă l’heure actuelle. Design abouti, puissant, bon en photo et avec une belle autonomie, que demander de plus pour ce prix ?

