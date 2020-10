RED by SFR donne encore un peu de rabe à son forfait 80 Go à 14 euros par mois. L’offre est prolongée une nouvelle fois et se terminera désormais le 12 octobre.

RED by SFR persiste et signe avec forfait 80 Go à 14 euros par mois. La filiale de l’opérateur a décidé de prolonger encore une fois son offre : elle se terminera désormais le 12 octobre. Pour rappel, elle inclut 80 Go de data en France ainsi que les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go dans l’Union européenne (hors Suisse et Andorre) et les DOM.

Comme toujours chez SFR, cette offre est « sans limite de durée », c’est-à-dire qu’il ne changera pas au bout d’un an, c’est désormais le cas sur toutes promotions proposées par les filiales « sans engagement » des opérateurs historiques. Notez toutefois que sans limite de durée ne veut pas dire « à vie », l’offre reste susceptible d’évoluer pour diverses raisons.

100 Go pour 2 euros de plus

Si 80 Go ce n’est pas assez pour vous, la version 100 Go est également disponible pour 2 euros de plus, soit 16 euros par mois, au lieu de 20 euros. Elle conserve les appels illimités et 10 Go de l’UE et les DOM.

Rappelons qu’il est tout à fait possible de conserver son numéro de téléphone en fournissant son numéro RIO au moment de la commande. Il suffit d’appeler le 3179 pour le connaître. RED demandera également 10 euros lors de la commande pour la carte SIM.