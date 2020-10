[Bon Plan] Le Samsung Galaxy S20+ est à 549,99 euros avec ce code promo

Lancé en mars dernier, le Galaxy S20+ fait partie des derniers flagships de Samsung. Il se distingue notamment de son prédécesseur par la présence d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un affichage extrêmement fluide. Il est évidemment très bien équipé ailleurs, grâce au code promo RAKUTEN20, le bijou est disponible pour 579 euros au lieu de 1009 euros à son lancement. C’est un excellent prix pour un excellent smartphone. Le produit est expédié depuis le Royaume-Uni.

Le Galaxy S20+ en détails

Dans les entrailles de ce Samsung Galaxy S20+, on retrouve un Exynos 990 octo-core 64Bits gravé en 7nm et ce, sur tous les Galaxy S20. Nous avons ensuite le Bluetooth 5.0 et le WiFi6, on retrouve de la 4G de Catégorie 20 ou Gigabit LTE, ce qui permet d’avoir jusqu’à 2 Gbps en débit descendant et 150Mbps en débit montant, une batterie de 4500mAh avec recharge rapide et sans-fil (20W).

Le Galaxy S20+ embarque un bloc photo avec notamment un capteur de 64 Mégapixels, un zoomer hybride de 3x et numérique jusqu’à 30x ainsi que un capteur TOF Depth Vision en plus, pour la gestion de profondeur de champ. On notera l’aide de l’Intelligence Artificielle afin de permet à Samsung d’optimiser le rendu des photos « hybrides ». Enfin, le Galaxy S20+ offre un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec une définition 1440×3200 (Quad HD+) HDR10+ 120Hz Gorilla Glass 6.