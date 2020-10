[Bon Plan] WD MyBook Duo : 12 To de stockage pour moins de 300 euros

Amazon propose aujourd’hui le disque dur externe Western Digital MyBook 12 To pour 299 euros. C’est le prix le plus bas jamais constaté pour ce produit.

Besoin de stockage ? De beaucoup de stockage ? 12 To par exemple ? Vous les trouverez aujourd’hui pour 299 euros seulement sur Amazon, avec le disque dur externe Western Digital MyBook de 12 To donc. C’est le prix le plus bas jamais constaté chez le e-commerçant. Voilà de stocker toute votre vie numérique pour un prix relativement modique au regard de la capacité de l’accessoire.

Le WD MyBook en détail

Le disque WD MyBook 12 To est un disque dur externe assez classique. Pour arriver à 12 To à ce prix, Western Digital utilise deux disques durs 3,5 pouces de 6 To configurés en RAID 0. Cela permet d’offrir une large capacité à un prix décent, mais si un disque tombe en panne, les données présentes sur l’autre le sont aussi. Si vous préférez la sécurité, vous pouvez également le configurer en RAID 1 pour que vos données soient redondantes, mais la capacité sera divisée mécaniquement par 2.

Deux baies qui prennent également de la place puisque le WD MyBook pèse 2,5 kg dans un format de 160 mm de profondeur, 180 mm de hauteur et 100 mm de largeur. Un beau bébé, qui, on l’aura compris, est destiné à être posé quelque part et ne plus bouger. Sans surprise il devra être alimenté électriquement via une prise dédiée. Impossible de n’utiliser que l’énergie véhiculée par les ports USB 3.0 et 3.1, ou encore USB C. La connectique est donc complète.

Elle assurera d’importantes vitesses de transfert théoriques, mais vous serez limité par la vitesse d’écriture des disques mécaniques. Dans ce genre de matériel, elle se situe généralement autour de 100 Mo/s. C’est déjà honorable, et finalement suffisant dans le cadre d’un usage grand public et « prosumer ». Il est enfin livré formaté en NTFS ce qui le rend nativement compatible avec Windows 10, mais les utilisateurs MacOS devront le reformater en APFS pour un fonctionnement optimal.