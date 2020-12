Ce SSD NVMe 1 To de WD n’a jamais été aussi bon marché : 91,99 euros

Amazon propose plusieurs réduction sur les produits WD, dont ce SSD NVMe de 1 To à seulement 91,99 euros. C’est son prix le plus bas sur chez le ecommerçant.

Les disques durs NVMe sont encore plus rapides que les SSD classiques, comme pour les SSD en leur temps, c’est un choix pertinent pour démarrer son PC encore plus rapidement et réduire les temps de chargement. Longtemps assez onéreux, ces supports de stockage commencent à être de plus en plus abordables. La preuve avec ce SSD NVMe de Western Digital « Blue » (WD pour les intimes) qui passe à seulement 91,99 euros sur Amazon. Il n’a jamais été aussi peu cher chez le marchand, vendu et expédié par ses soins. D’autres capacités sont également disponibles, dont un 500 Go à 52,99 euros, et si vous cherchez encore plus de performances les modèles « black » sont aussi en promotions.

Le SSD NVMe WD Blue en détail

À ce prix, le SSD se concentre sur les essentiels de la technologie, il propose donc les vitesses classiques de ce genre de disque : jusqu’à 2400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1950 Mo/s en écriture. C’est déjà largement supérieur à des SSD classiques qui plafonnent à 600 Mo/s dans les meilleurs cas. Rappelons que contrairement aux SSD traditionnels, les NVMe se connectent sur un port PCIe. Il faudra en avoir un de libre sur votre carte-mère.

Grâce à leurs débits importants, les NVMe sont appréciés de ceux qui manipulent régulièrement de gros fichiers et ont besoin d’un maximum de réactivité pour accéder à leurs données. Les candidats principaux sont donc les joueurs qui vont ainsi pouvoir raccourcir les temps de chargement, mais les professionnels y trouveront aussi un intérêt non négligeable.

Si le NVMe ce n’est pas fait pour vous, ou que votre machine actuelle n’est pas capable d’en accueillir, sachez qu’Amazon propose également des réductions sur d’autres produits de la marque. Vous avez par exemple ce SSD traditionnel, comme de 500 Go à 51,99 euros… soit un euro de moins la version NVMe de la même capacité. Quand on vous disait qu’ils étaient de plus en plus abordables !