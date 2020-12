Toujours avec les services Google, le Honor 20e n’est qu’à 159 euros

Réédition du Honor 20 Lite, le Honor 20e ne subit pas les affres de l’embargo américain. Il profite donc des services Google, et il est en promotion à 159 euros.

Comme les smartphones récents de Huawei, ceux de sa filiale Honor n’ont pas le droit aux services Google. Certaines réédition d’anciens modèles passent toutefois au travers du filet. C’est le cas du Honor 20e qui est une réédition du Honor 20 Lite de 2019. Pour les fêtes, Honor propose une réduction de 20 euros et tombe ainsi à 159 euros, avec une coque de protection offerte en prime.

Le Honor 20e en détail

Comme nous le disions plus haut, le Honor 20e est une réédition du Honor 20 Lite sorti au printemps 2019. Il en reprend donc toutes les caractéristiques. Cela commence par un écran LCD de 6,21 pouces affichant une définition de 2340 x 1080. Vous trouverez derrière un processeur made in Huawei avec le Kirin 710F. Une puce à huit cœurs dont les quatre plus rapides peuvent atteindre 2,2 GHz. Elle est épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible). La configuration est suffisante pour un usage du quotidien, mais les joueurs ne seront pas dans les meilleures conditions pour profiter de leurs titres.

La partie photo est composée de trois capteurs à l’arrière avec un principal de 24 mégapixels ouvrant à f/1.8 et un second ultra-grand angle de 8 Mpx. Le troisième est un peu plus anecdotique puisqu’il s’agit d’un capteur de profondeur pour le mode portrait. La caméra avant est placée dans une encoche « goutte d’eau » et capture des selfies en 8 Mpx.

La capteur d’empreinte est placé à l’arrière du téléphone, mais il propose également de la reconnaissance faciale. Pour la partie batterie enfin vous pourrez compter sur 3400 mAh, ce qui devrait assurer sans problème une journée d’utilisation. Le smartphone est livré sous Android 9 avec la surcouche EMUI 9.1 par dessus… et donc les services Google.