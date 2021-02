C’est le dernier jour pour saisir le forfait mobile au meilleur rapport data / prix. C’est ce soir que disparaîtra l’offre VERY B&YOU 200 Go à 14,99 euros par mois.

Si vous cherchiez un forfait avec beaucoup de données, mais à petit prix, ne cherchez plus. Et n’attendez pas. C’est ce soir que disparaîtra le forfait avec le meilleur rapport données / prix du moment : l’offre 200 Go à seulement 14,99 euros par mois de B&YOU. En plus de cette enveloppe de données particulièrement intéressante, elle intègre également les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 15 Go de données dans l’Union européenne et les DOM et même la 5G moyennant un petit supplément. Dernière chance donc pour saisir cette formule particulièrement complète. Rappelons de plus qu’elle est sans engagement et le prix n’évoluera pas au bout d’un an.

Tout ce qu’il faut savoir sur le forfait B&YOU 200 Go

Résumons les avantages du forfait B&YOU. Il comprend :

Appels/SMS/MMS illimités

200 Go de 4G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

et ce sans condition de durée

et sans engagement

L’élément principal à retenir est donc la présence de 200 Go de data sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. Ainsi, vous pourrez sans difficulté consulter tout type de contenu sur votre smartphone, notamment en vidéo. De plus, en partageant la connexion 4G de votre smartphone, vous pourrez regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix sur un ordinateur si votre connexion fixe n’est pas très performante. D’après l’Arcep, Bouygues offre en effet l’une des meilleures couvertures dans les zones peu denses. Ainsi, cette énorme enveloppe de data peut supplanter en grande partie une connexion à Internet fixe peu performante en partageant la connexion de votre smartphone. Une sorte de box 4G qui ne dit pas son nom. Cette offre s’adresse également à ceux qui sont souvent en déplacement et ont besoin d’être connectés en permanence à Internet pour des besoins professionnels comme personnels.

Ce volume de 200 Go de données n’est applicable qu’en France métropolitaine, mais si vous êtes ailleurs en Europe ou dans les DOM, vous avez 15 Go de data dans ces zones, et sans surcoût. Avec ça, nul besoin d’aller chercher un autre opérateur en cas de déplacement prolongé. Si vous passez de longues heures au téléphone, sachez également que l’on retrouve les appels, SMS et MMS, illimités en France. En Europe, mais aussi dans les DOM, vous profitez également des appels et SMS illimités, mais les SMS seront décomptés des 15 Go prévus pour ces zones. Quoi qu’il en soit, cela vous permet de garder le contact avec vos proches.

Prêt pour la 5G

Ce forfait a par ailleurs un avantage très intéressant pour ceux qui peuvent déjà profiter du réseau 5G. Une fois la souscription à l’offre effectuée, il sera possible d’activer une option 5G. Il suffira de se rendre votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis « Option 5G ». Celle-ci coûte 3 euros par mois. Le forfait vous revient donc au prix de 17,99 euros par mois, avec une connexion encore plus rapide. Une solution idéale si votre zone est couverte en 5G… et encore plus idéale si elle ne l’est pas. Comme il s’agit d’une option, vous ne payez pas pour la 5G tant vous n’êtes pas couvert ou que vous n’en ressentez pas le besoin.

14,99 euros par mois est un prix fixe et sans engagement. Le prix ne changera donc pas au bout de 6 mois ou un an comme cela peut se voir parfois. Comme d’habitude chez B&You, les abonnements sont assez flexibles, et vous pouvez rajouter de la data ou des options à votre abonnement selon votre besoin. On vous recommande également de télécharger l’application mobile, disponible sur iOS et Android, pour en profiter au mieux, et suivre votre consommation en temps réel. Bouygues vous permet également de conserver votre numéro de téléphone actuel. Toutes les étapes sont à retrouver sur le site de l’opérateur.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.