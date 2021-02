Cette barre de son avec un Amazon Fire TV intégré est à 99 euros

Sortie il y a quelques mois, la barre de son TCL TS8011 intègre directement une Fire TV. Un concept deux en un qui permet de remettre à niveau un vieux téléviseur en un instant. Elle est actuellement en promotion à 99 euros sur Amazon.

La barre de son TCL TS8011 est habituellement proposée aux alentours de 169 euros chez le marchand. On la trouve aujourd’hui à 99 euros, soit une belle ristourne de 41 % sur un produit bien fini et pratique à bien des égards.

La TCL TS8011 en détail

Cette barre de son est une solution de divertissement complète avec 6 haut-parleurs répartis dans ses 96,5 cm de largeur. Elle permet d’améliorer le rendu sonore de votre téléviseur avec son caisson de basse de bonne facture et des réglages sonores optimisés selon vos goûts et contenus multimédias. Elle est compatible avec la technologie Dolby Digital Plus. Le constructeur a d’ailleurs optimisé trois préréglages : films, musique et actualité que vous pourrez sélectionner à la volée. Sans fournir un son aussi parfait que des modèles à 400 euros, cette référence offre un rendu bien supérieur aux haut-parleurs intégrés habituellement dans les téléviseurs.

Le principal intérêt de cette barre de son, c’est qu’elle embarque le système Amazon Fire TV 4K. Tout a été directement intégré, à l’instar de l’assistant vocal Alexa. Vous pourrez donc, directement à l’aide de votre voix, installer des dizaines d’applications de votre choix et les lancer via la commande vocale. Pour les vieux téléviseurs, c’est surtout l’occasion de profiter d’un nouveau système d’exportation, plus rapide, plus permissif et qui comprend les principales applications de vidéo à la demande : Molotov, Netflix, Prime Video, Disney+, etc.