Bons plans Cette carte Micro SD 256 Go Sandisk est à moitié prix avec son adaptateur

La carte Micro SD Sandisk Ultra 256 Go tombe à 30,99 euros sur Amazon. Adaptateur SD inclus.

Vous pouvez augmenter de 256 Go le stockage de votre smartphone ou de votre Switch pour 30,99 euros seulement aujourd’hui sur Amazon avec la micro SD Ultra de Sandisk. C’est presque moitié moins qu’il y a 5 jours où la carte était encore vendue 60,90 euros. Pour transférer vos données sur la carte ou vers la carte, elle est livrée avec un adapteur au format SD.

La carte micro SD Sandisk en détail

Cette carte possède les trois certifications habituelles des cartes grand public et suffira donc à satisfaire ces usages. Elle est « classe 10 », « U1 », et « A1 ». Cette nomenclature étant pour le mois difficile à comprendre, tentons de rendre ça plus clair.

Avec son U1 et sa classe 10, elle sera capable d’enregistrer de la Full HD sans problème. La 4K à 30 ips pourrait éventuellement passer, mais on recommandera plutôt de monter en gamme si compter filmer régulièrement en 4K. La certification A1 indique qu’elle est conçue pour accueillir des applications en garantissant un certain nombre d’I/O par seconde. C’est utile sur smartphone par exemple, mais c’est aussi pratique pour la Switch.

Sandisk revendique enfin des vitesses de transfert allant jusqu’à 120 Mo/s. Vitesse de transfert n’étant pas vitesse d’écriture. Comme toute les cartes SD, elle est résistante et subit peu les affres du temps.