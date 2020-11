La Y-Brush, la brosse à dents efficace en 10 secondes, accessible à moins de 100€ pour le Black Friday !

La brosse à dents française nouvelle génération, offrant un brossage dentaire accéléré, fait à nouveau parler d’elle. A l’occasion du Black Friday, Y-Brush lance effectivement un nouveau pack « Start » au prix exceptionnel de 99,99€. Avec cette offre, la société souhaite rendre son produit accessible au plus grand nombre et contribuer ainsi à l’amélioration de la santé bucco-dentaire, une problématique mondiale.

L’année dernière, on vous parlait déjà de Y-Brush : la brosse à dents efficace en seulement 10 secondes. On avait en effet pu tester en avant première ce produit made in France, développé par une startup lyonnaise, qui avait fait un carton au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. Nous avions alors été bluffés par le résultat de ce brossage simultané ultra rapide. Pour rappel, le fonctionnement de Y-Brush est similaire à celui d’une brosse à dents électrique classique — un manche, une brosse individuelle avec des poils en nylon et des vibrations pour le mouvement de brossage — sauf que la brosse est en forme de Y et nettoie toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup. On passe donc de 2 minutes à 10 secondes, 5 par arcade, sans perdre en efficacité par rapport à un brossage standard. Sachant de plus que la plupart d’entre nous ne respectent pas le temps initialement recommandé (43 secondes en moyenne pour les Français), un brossage avec Y-Brush serait par conséquent plus efficace.

Un produit copié mais jamais égalé

Qu’en est-il de Y-Brush aujourd’hui ?

S’il a fallu 3 ans de R&D au départ pour fiabiliser la technologie avant de sortir un premier produit, l’entreprise a depuis mis le pied sur l’accélérateur afin de répondre à la forte demande. Elle compte maintenant 15 salariés, dispose de deux ateliers de production / expédition avec des équipements derniers cris et vend ainsi sa brosse à dents révolutionnaire partout dans le monde. La startup s’est d’ailleurs récemment alliée à un très gros groupe industriel mondial dont elle ne veut pas révéler le nom pour l’instant, mais cela ne saurait tarder. Cette réussite a évidemment fait des émules et divers produits de brossage simultané ont fait leur apparition sur le marché. Y-Brush reste cependant le seul à utiliser des filaments en nylon (35 000 par brosse). Les concurrents se basent sur des picots en silicone qui ne sont malheureusement pas efficaces pour éliminer la plaque dentaire. La technologie Y-Brush est brevetée, la société est donc la seule à l’utiliser.

Un pack « Start » à moins de 100€

Et les innovations produit dans tout ça ? Si l’entreprise a de multiples projets d’amélioration et de diversification, pas de nouveauté sur la technologie ou le fonctionnement de la Y-Brush pour le moment. « L’efficacité du produit est validée par les utilisateurs, qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. On peut évidemment toujours améliorer notre produit, en termes de design ou de fonctionnalités. Nous préférons toutefois concentrer nos efforts sur le maintien de la qualité de fabrication de la brosse, l’optimisation de la cadence de production et la satisfaction de nos clients » explique Benjamin Cohen, CEO de Y-Brush. L’entreprise propose néanmoins de nouveaux accessoires et surtout, une offre à ne pas manquer pour le Black Friday avec la mise en vente d’un nouveau pack « Start » à seulement 99,99€, livraison comprise, contre 129,99€ pour le pack individuel habituel.