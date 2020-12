Cette Smart TV 4K de 43″ tombe à moins de 270 euros seulement !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, eBay multiplie les promotions. Aujourd’hui, c’est le TV Xiaomi Mi 4S qui est bradé. Il profite d’une double promotion, faisant chuter son prix à 299 euros, puis 269,10 euros avec le code que vous pourrez retrouver ci-dessous.

Si vous êtes à la recherche d’une bonne télévision de 43 pouces et que vous ne souhaitez pas dépenser une fortune, alors le TV Xiaomi Mi 4S est une bonne option. Elle embarque de nombreuses fonctionnalités tout en affichant une image correcte. Le rapport qualité-prix est d’autant plus intéressant lorsqu’une double promotion s’applique à ce modèle, faisant tomber son prix à 269,10 euros au lieu de 399 euros.

Code promo : PFRBOOST20

Le TV Xiaomi Mi 4S en détail

Surtout connu pour ses téléphones, le constructeur chinois Xiaomi est depuis quelques années présent dans le domaine des téléviseurs à prix attractif. Ce modèle LCD à rétroéclairage LED de 43 pouces délivre une image en 4K UHD d’une assez bonne qualité, avec notamment un gros travail sur les couleurs. Tout est paramétrable à souhait dans les options. Ce modèle est compatible avec la norme HDR10.

Hormis sa résolution, ce téléviseur présente l’avantage d’être « intelligent ». Il est par conséquent compatible avec l’Assistant Google, ce qui vous permet de remplacer la télécommande traditionnelle (qui reste fournie) avec votre voix. Tout est contrôlable depuis votre canapé, ce qui vous simplifie la vie. En outre, il s’agit d’une Android TV, ce qui vous offre la possibilité d’installer des dizaines d’applications en tout genre : Netflix, Prime Video, YouTube, Molotov…

Ce téléviseur est bien sûr compatible avec la TNT, le satellite et le câble. La connectique est très complète, avec un port Ethernet, une sortie optique, des entrées AV, une entrée satellite ou encore une prise antenne coaxiale. On retrouve également 3 ports HDMI, 3 ports USB 2.0 et une entrée jack. Pour le sans-fil, on ne fait pas dans le dernier cri puisque l’on retrouve seulement du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz.