Complet, cet écran gamer Asus (27″, 2K, 165 Hz, 1 ms) est à 249 euros

Boulanger continue de proposer des remises intéressantes sur son catalogue. Aujourd’hui, c’est l’écran PC gamer Acer ED270UPbiipx qui profite d’une jolie promotion. Sorti il y a à peine un mois, il est déjà disponible à 249,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un écran 27 pouces, avec toutes les qualités requises pour profiter une expérience optimale dans les jeux vidéo, alors cette offre pourrait vous plaire. L’écran Acer ED270UPbiipx bénéficie actuellement d’une remise de 16 % de la part de Boulanger, faisant chuter son prix de 299 euros à 249,99 euros. Vous pouvez le retirer en magasin ou le faire livrer chez vous dès le samedi 19 décembre. Vous le trouverez également au même prix à la Fnac.

Le Acer ED270UPbiipx en détail

Cet écran LED propose une fiche technique très séduisante. On retrouve une dalle VA de 27 pouces (68,58 cm) offrant une résolution de 2560 × 1440 pixels, communément appelée la 2K. Les gamers basculent progressivement de la 1080p à la 1440p. Il s’agit bien sûr d’un écran incurvé, ici à hauteur de 1500 R. Une spécificité louée (et de plus en plus courante) pour apporter une touche d’immersion supplémentaire lorsque vous êtes en pleine partie.

Conçu pour les joueurs exigeants, ce moniteur PC dispose d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, pour une plus grande fluidité. Surtout, le temps de réponse est capé à 1 ms. Ce modèle est donc parfait pour les jeux compétitifs, qui requièrent de la fluidité et de la réactivité. On pense notamment à Valorant, CS : GO, ou Overwatch mais aussi tous les jeux où la réactivité est une composante importante.

La connectique de cet écran reste classique. Elle est assurée par 1 entrée audio analogique, 1 port DisplayPort et 2 ports HDMI. À l’instar de ses concurrents directs, le moniteur vous propose un système anti reflet, anti lumière bleue, et anti scintillements. Il est bien sûr compatible Freesync. On regrettera toutefois le manque de souplesse de ce modèle, qui n’est pas pivotable. Néanmoins, notez qu’il est possible de ne pas l’installer sur son pied, afin de le fixer au mur ou sur un bras.