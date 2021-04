Excellente et abordable, la souris gaming SteelSeries Rival 3 Wireless chute à 49 €

Si vous recherchez une souris reconnue et adoubée par des milliers de joueurs dans le monde, la SteelSeries Rival 3 Wireless est un périphérique référence qui est aujourd’hui en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Héritière de la célèbre SteelSeries Rival 3, cette déclinaison sans fil en reprend tous les arguments avec quelques améliorations en prime. Cette souris est tout simplement l’un des meilleurs périphériques pour cette fourchette de prix : on la trouve habituellement à 60 euros, elle profite aujourd’hui d’une réduction de 17 % sur Amazon pour tomber à 49,99 euros.

La SteelSeries Rival 3 Wireless en détail

Dévoilée en septembre 2020, cette souris reprend l’ergonomie reconnue de sa souris phare, tout en lui intégrant la composante sans fil. Elle est également dotée d’une double connectique pour l’utiliser facilement sur plusieurs appareils, ce qui sera bien utile pour un usage professionnel. Sans surprise, ce modèle s’appuie sur le Bluetooth 5.0 et bénéficie d’un couplage instantané, avec une latence imperceptible, même dans les usages les plus exigeants comme le jeu vidéo. De plus, la durée de vie de la batterie est l’un de ses points forts avec plus de 400 heures d’utilisation ininterrompue avec une seule charge.

Que ce soit pour un usage professionnel ou pour du jeu vidéo, la souris s’appuie sur un capteur optique TrueMove Air qui délivre de très bonnes prestations. Sa connexion USB pour PC à 2,4 GHz, sa cadence de 1000 Hz et sa petite latence de 1 ms sont autant d’arguments de poids pour lutter contre sa principale concurrente, la Logitech G Pro. Le capteur se veut ultra précis, avec jusqu’à 18 000 CPI et 400 IPS.

Enfin, cette souris peut s’appuyer sur une conception solide, avec du polymère durable et des boutons mécaniques. Cela a l’avantage de largement prolonger la durée de vie du périphérique, mais aussi d’avoir une meilleure sensation. Selon le constructeur, elle est capable d’encaisser jusqu’à 60 millions de clics. Le poids est également réglable, avec différents systèmes qui vont de 106 à 85 g. Enfin, vous profiterez du logiciel constructeur SteelSeries Engine pour découvrir d’autres fonctionnalités comme le réglage de différents profils !

