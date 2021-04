Cette TV Philips de 43 pouces (4K UHD, HDR 10+, Dolby Vision) est à 339 €

Cdiscount propose aujourd’hui une belle remise immédiate sur la télévision Philips 43PUS7555/12. Elle dispose de toutes les caractéristiques techniques pour le visionnage de films et séries, et ce à seulement 339,99 euros.

Alors qu’on la trouve régulièrement à 380 euros chez les différents marchands, elle profite d’une remise immédiate sur Cdiscount. Elle tombe ainsi à 339,99 euros (ainsi que 9,99 euros de frais de port) ce qui lui procure un excellent rapport qualité-prix.

Retrouvez le Philips 43PUS7555 à 339 euros sur Cdiscount

La Philips 43PUS7555/12 en détail

Ce téléviseur abordable permet de regarder ses séries et ses films dans de bonnes conditions, notamment en déployant une qualité d’image nette de 4K UHD. Philips propose ici un modèle de 43 pouces (108 cm) qui s’intégrera dans n’importe quel salon. La dalle est évidemment compatible avec plusieurs normes d’images qui vous serviront suivant vos utilisations : Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+.

Philips se vante également de son processeur P5, qui se complète avec le système d’exploitation SAPHI. On profite donc d’une Smart TV et d’un catalogue moins fourni qu’Android TV, mais qui dispose de toutes les applications essentielles : Molotov, Netflix, Disney Plus, YouTube… En pratique, la navigation sera fluide et intuitive, ce qui ne posera pas de problèmes aux personnes

Le modèle dispose également de haut-parleurs orientés vers le bas censés offrir un son plus limpide et clair. Toutefois, on vous recommande d’installer une barre de son ou une enceinte externe pour un meilleur son.

Retrouvez le Philips 43PUS7555 à 339 euros sur Cdiscount