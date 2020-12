Jusqu’à 100 € de remise sur les Vivo X51 et Y70, avec des écouteurs true wireless offerts

Jusqu’au 31 décembre, le constructeur Vivo multiplie les promotions sur ses derniers smartphones X51 et Y70. Ces modèles deviennent encore plus abordables en profitant d’une remise immédiate allant jusqu’à 100 euros ! Retrouvez l’ensemble des détails dans cet article.

Vivo est une marque qui s’est récemment lancée en France avec plusieurs modèles. Parmi eux, on trouve les très bons le X51 et le Y70, deux smartphones performants, bien pensés et intéressants. À l’occasion des fêtes de fin d’année, chacun profite d’une jolie remise immédiate. Le X51 passe ainsi à 699 euros (100 euros de remise), et le Y70 chute à 269 euros avec une remise de 10 euros. En plus de cela, les écouteurs true wireless Neo d’une valeur de 129,90 euros sont offerts avec le X51. Cela fait donc une remise totale de 229 euros.

Le Vivo X51 en détail

Le X51 5G est un smartphone haut de gamme qui vous offre des performances exceptionnelles. Il s’appuie sur un processeur Snapdragon 765G et 8 Go de RAM. Cela lui permet de délivrer d’excellentes performances dans n’importe quelle application ou jeu vidéo. À cela s’ajoute 256 Go de stockage.

Véritable champion de la photo, le vivo X51 5G est doté d’un module caméra « Big Eye » avec stabilisateur gimbal intégré pour assurer des photos nettes et des vidéos stables, même en mouvement et en condition de faible luminosité. À l’arrière du téléphone, on trouve un ensemble de 4 capteurs photo, avec un principal grand angle de 48 mégapixels équipé d’une stabilisation 5 axes. Du jamais vu sur le marché.

Le constructeur n’a pas lésiné sur les moyens, en dotant le X51 5G d’un magnifique écran OLED de 6,56 pouces incurvé sur les côtés. Avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz, son usage est fluide, réactif et agréable.

Enfin, le X51 5G est un téléphone endurant et robuste. Vivo l’a équipé avec une batterie de 4315 mAh, compatible avec la charge rapide de 33 W. En cas d’utilisation normale, vous pouvez tenir 2 jours, mais sachez que l’appareil peut se recharger en un peu plus d’une heure. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du Vivo X51 5G.

À l’occasion de ce mois de décembre, les divers commerçants proposent une remise de 100 euros sur votre Vivo X51 5G ainsi que des écouteurs true wireless Neo offerts (d’une valeur de 129,90 euros). Le smartphone tombe alors à seulement 699 euros.

De son côté, l’opérateur Bouygues Télécom propose cet ensemble à un euro, avec un forfait Sensation 90 Go. Ce dernier a l’avantage d’être compatible 5 G. Cette offre est disponible du 14 décembre au 28 décembre.

Le Vivo Y70 en détail

Le Vivo Y70 est un smartphone beaucoup plus abordable, et qui ne manque pas de qualités. Sous son design assez séduisant, on retrouve là encore des performances solides avec un processeur Snapdragon 665 (octuple cœur) associé à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Avec cette fiche technique, vous pourrez lancer les jeux en 3D ainsi que les applications les plus populaires.

Le Y70 est aussi un téléphone qui se démarque de ses concurrents avec sa qualité d’image. Il repose sur un superbe écran Amoled Full HD+ de 6,44 pouces. Comme attendu, cette dalle permet d’afficher un excellent contraste, de meilleurs angles de vision et les couleurs pétillantes. L’effet se mesure d’autant plus facilement que l’écran occupe 85 % de la façade. Enfin, on trouve sous ce dernier un capteur d’empreintes, bien pratique pour déverrouiller son appareil.

Le secteur de la photographie n’a pas pour autant été oublié, malgré le fait que ce téléphone soit l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. On trouve notamment une caméra principale de 48 mégapixels, qui est capable de filmer en 4K. En cas de luminosité faible, notez que ce capteur principal prend en charge le mode Nuit. Le triple capteur est aussi composé un capteur macro, et d’un capteur de profondeur, ce qui permet essentiellement d’améliorer le rendu du mode portrait.

Enfin, tout comme le Vivo X51, le Y70 est un téléphone endurant et qui tiendra bien plus d’une journée en utilisation normale. L’autonomie est garantie par une batterie de 4100 mAh, compatible avec la charge rapide de 33 W. Cette dernière est en mesure de redonner 60 % de votre batterie en une demi-heure.

Là encore, la Fnac et Darty proposent une remise immédiate, à hauteur de 10 euros sur ce téléphone. Il est ainsi disponible à 269 euros au lieu de 279 euros, en version Noire ou Bleue.

Cet article est sponsorisé par Vivo. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.