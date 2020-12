Jusqu’à -70 % sur les produits tech toute l’année chez Back Market

Le Black Friday est synonyme de nombreuses promotions sur énormément de produits high-tech, mais pas besoin d’attendre ces quelques jours pour faire de belles affaires avec Back Market.

Back Market est le leader des produits reconditionnés, c’est la première place de marché qui permet aux consommateurs l’accès à des milliers de produits électroniques (smartphones, ordinateurs, portables, machines à laver…) reconditionnés par des professionnels certifiés. La qualité est similaire au neuf… mais les produits sont jusqu’à 70 % moins chers que le neuf.

Pas besoin de Black Friday chez Back Market : toute l’année les produits sont entre 30 et 70 % moins chers que des produits neufs, avec une qualité proche du neuf. Pour garantir cette qualité, Back Market collabore avec plus de 1000 professionnels certifiés, systématiquement contrôlés par les équipes de Back Market. Elles peuvent ainsi s’assurer que ses partenaires respectent scrupuleusement la charte de qualité de la place de marché.

Comme si cela ne suffisait pas, chaque produit vendu sur la plateforme profite d’une garantie d’un an minimum et les acheteurs disposent d’un délai de rétractation de 30 jours si le produit ne leur convient pas. Sans qu’il y ait besoin de justifier ladite rétractation. Si vous aviez quelques réticences à acheter des produits reconditionnés, avec Back Market, vous n’avez rien à craindre.

Enfin, pour la procédure de paiement est particulièrement simple. Back Market faisant office de tiers de confiance entre le reconditionneur-vendeur et le client. Il peut payer directement par carte de crédit ou via Paypal si c’est plus simple pour lui.

Quelles sont les meilleures promotions du moment ?

Comme vous trouverez des réductions alléchantes toutes l’année sur de nombreux produits de marques pour le moins réputées, voici quelques exemples.

Sèche-cheveux Dyson Supersonic à 299 euros

La réputation de Dyson n’est plus à faire, sur son segment historique des ventilateurs et aspirateurs, mais pas seulement. La marque britannique s’est diversifiée ces dernières années pour proposer notamment des produits liés à la beauté intégrant ses technologies. C’est par exemple le cas avec son sèche-cheveux qui rendra tout son soyeux à votre coupe au sortir de la douche. Vous le trouverez à 299 euros au lieu de 399.

L’iPhone 11 à moins de 600 euros

Pas franchement besoin de présenter l’iPhone 11, c’était le meilleur rapport qualité-prix de la collection 2019 – 2020 d’Apple. C’est toujours un excellent choix, surtout lorsqu’il tombe sous la barre des 600 euros sur Back Market. Les performances sont toujours là et l’écran LCD est toujours aussi bon. S’il fait forcément un peu moins bien en photo que les modèles 11 Pro et à fortiori que les iPhone 12, elles restent très largement satisfaisantes.

Thermomix TM5 à 889 euros

Oui le Thermomix est un robot ménager franchement extraordinaire et vous facilite bien la vie, mais il faut avouer qu’entre son prix très élevé et sa méthode de vente un peu complexe, il n’est pas toujours facile de mettre la main dessus. Back Market propose le TM5 (lancé en 2018) pour 889 euros.

PS4 Slim à 289 euros

Tout le monde n’a pas besoin d’une PS5 flambant neuve, la PS4 a encore de belles années devant elles pendant cette période de transition entre les générations. Vous pouvez vous équiper à moindre coût avec la PS4 slim à 289 euros. Idéal pour découvrir les grands jeux de la génération à moindre prix si vous n’aviez pas eu l’occasion d’y jouer, on pense par exemple à The Last Of Part II, God of War ou encore The last Guardian.

L’iPhone SE à 380 euros

iPhone old school avec un cœur récent. L’iPhone SE reprend le design et le format de l’illustre iPhone 8 mais en intégrant un processeur bien plus récent et donc bien plus rapide. Le candidat idéal pour ceux qui veulent un petit téléphone, performant et avec un bouton home physique pour retrouver facilement ses repères. Vous le trouverez à 379 euros sur Back Market au lieu de 489 euros.

Cette petite sélection n’est évidemment pas exhaustive, si vous n’avez pas trouvé votre bonheur, il suffit de vous rendre sur Back Market pour découvrir tout ce que la plateforme a à offrir.

Cet article est sponsorisé par Back Market. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.